(VIDEO) LOMILI KREVETE, ŠUTIRALI SE I ŠAMARALI: Luna raskinula sa Slobom! Ku.vo muška! Nemoj da mi se obraćaš više!

Sinoć je održano devojačko i momačko veče pred svadbu Divne i Marka, a odvojene žurke na kojima su se provodili dovele su do žestoke svađe između Lune i Slobe.

Luna je za vreme žurke prebacila je svom dečku Slobi Radanoviću zašto nije došao do dela gde su devojke bile sa striperom da proveri šta ona radi. Sloba se toliko iznervirao da je počeo da viče na nju, a svađu su prekinuli posle nekoliko minuta razmenom poljubaca. U nastavku večeri Luna je govorila kako joj je krivo što se posvađala sa Slobom, koji je od besa otišao u spavaću sobu i legao da spava. Zajedno sa Lunom i Radanovićem u istoj prostoriji našli su se Teodora i Anđelo, a onda je došlo do totalnog haosa.

foto: Printscreen YT

"Nisam ti ja tvoje ku.ve, ku.ve koje si imao! Ti si jedna prokleta stoka! Tako možeš da pričas sa tvojim ku.vama koje si imao! Ti mene da poštuješ, ti bi ustao, kao stoka ležiš! Ku.vo muška!" rekla je Luna Slobi u naletu besa.

Teodora i Anđelo uveravali su ih kako se sve vreme svađaju oko sitnice, ali par nije prekidao svoju raspravu. Lunu je iznerviralo što je Sloba odvojio krevete za vreme njenog izlaganja, zbog čega je počela da lomi slike, a Radanović je skočio i prevrnuo njen krevet. Osim slike na zidu, ona je želela da pocepa i fotografiju koja se tu nalazila, a koju je Sloba čvrsto zgradio.

foto: Printscreen YT

"Daj mi sliku da je pocepam! Ti ćeš meni da okrećeš krevet, pi.ka ti materina bezobrazna! Stoko jedna muška! Završili smo, nemoj više da si mi se obratio! Zaboravi dan kada sam se borila za tebe!", vikala je Luna. Nakon ove izjave ona je otišla do izlaznih vrata, počela da lupa u želji da ide kući. Za njom je istrčao i Sloba koji je bio samo u donjem vešu. Dok je ona vrištala kako želi kući, on je nastavio da viče na nju!

foto: Printscreen YT

"Skloni se, skloni se! Neću da te gledam očima, zgadio si mi se! Završili smo, ja idem kući ako nemam tebe! Klošaru! Završio si za mene!" plakala je Luna.



"Alo, bre! Šta radiš od sebe? Hoćeš da te gledaju kao debila? Šta radiš to? Meni je stalo do tebe! Neću da se sklonim do tebe!" govorio je Sloba Luni.

Luna mu je na sve pokazala srednji prst, zatim ga tukla nogama i rukama.

(Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT)

Kurir

Autor: Kurir