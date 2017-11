IMAM TRI TAČKE BOTOKSA NA ČELU, ALI NE IZGLEDAM UKOČENO: Goca Tržan objasnila ženama poentu estetskih korekcija!

Goca Tržan je odlučila da zbog svojih bora na čelu stavi botoks, ali je priznala da preterivanje ne podržava.

Ovako je pevačica kometarisala poentu plastične operacije, koju mnoge žene ne shvataju.

"Imam na čelu tri tačkice botoksa, jer se mnogo mrštim, ali kao što vidite imam normalnu mimiku lica. Nažalost, u Srbiji je postalo IN da kada nešto stavljate u sebe, ili radite neku intervenciju, da to uradite da se vidi do Mirijeva. Poenta toga je da izgleda prirodno i blago napućeno, a ne da izgleda kao da smo se prepale i ukočile. Sve treba raditi umereno i to je to, ne treba da se pretvorite u osobu koja liči na sve druge", rekla je Goca.

