GOCIN ŽABAC TEŠKO IZVREĐAO RAŽNATOVIĆEVU! Posle prozivki Božinovska u strahu: Očajna sam što proziva Cecu!

"Ja se već mesecima ne čujem sa Žapcem i ne znam o čemu se tu radi, niti znam koji je razlog što je tako nešto ispričao", pravda se Goca, koja je u strahu da se Ceca ne naljuti na nju.

"Ja za tolike godine od njega tako nešto nisam čula, nikad ispred mene to nije pričao jer zna koliko ja Cecu volim i poštujem. Njega je neko navukao da to blebeće o Ceci, ja ne mogu da upravljam njegovom glavom. Cecu toliko volim jer je mnogo dobar čovek, prijatelj i drug i ne bih volela da me povezuju s tim stvarima jer zaista nemam ništa s tim. Došlo mi je da je nazovem da joj kažem da Žabac nema nikakve veze sa mnom jer ne želim da se naši odnosi zbog toga pokvare. Dok je bio sa mnom, nikad ružnu reč o njoj nije rekao, nešto mu je puklo u glavi, pa lupeta što nikad pri zdravoj svesti ne bi rekao. Da smo zajedno, ne bih mu dala da tako priča o Ceci i da je pljuje. Došlo mi je da ga okrenem i pitam da li je prolupao kada tako nešto priča. Njemu se poremetio centar za emocije, pa mu isplivava sve ono o čemu je godinama ćutao. Uostalom, koga briga i koga to interesuje, zabole du*e Cecu ko je koga i kako upoznao, jaka stvar. Svi smo mi krenuli iz neke zajebancije ka ozbiljnim stvarima", kaže Goca iznervirana pričom Žapca kako je Arkan reagovao kada je prvi put video Cecu, kako su se upoznali i tvrdnjom da je to u početku bila samo zaje*ancija.

Inače, Žabac se pohvalio da mu je Arkan poklonio luksuzni automobil nakon što je Ceca završila snimanje spota "Idi dok si mlad", pa je usput optužio Cecu da je ukrala satove Arkanovih sinova iz prethodnog braka.

Ako Goca, kako je nedavno priznala, povremeno ima seks sa Žapcem, posle ovog skandala proći će je želja da to ponovi.

