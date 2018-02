DOSTA JOJ JE SVEGA: Rasta moli da se pomire, Ana neumoljiva!

Ana Nikolić je prekjuče na svom Instagram profilu objavila da se razvodi, njen još zvanični suprug Stefan Đurić Rasta pokušava da je ubedi da se predomisli, ali za sada bezuspešno!

Naime, iako je pre samo nekoliko dana između supružnika pao dogovor da sa odlukom o razvodu sačekaju bar do srede, pevačica je već u subotu prelomila jer više nije mogla da trpi Rastino neodgovorno ponašanje, a da bi pokazala koliko je ozbiljna, postavila je status na društvene mreže, što je njega šokiralo.

foto: Zorana Jevtić

"Rasta je shvatio da je njegovom braku s Anom kraj tek kada je video šta je napisala na Instagramu, dok je on za to vreme bio u Švedskoj, gde je imao nastup. Raspravljali su se pre nego što je otputovao, a ona mu je po ko zna koji put objašnjavala da se njegovi noćni izlasci i pušenje marihuane ne uklapaju u porodični život. Naglašavala mu je da je potreban njoj i njihovoj ćerkici Tari, kojoj ovakvim ponašanjem daje loš primer, međutim, on joj je rekao da smara i da je devojčica suviše mala da bi znala šta se dešava, na šta je Ana pobesnela", kaže naš sagovornik blizak poznatom paru i dodaje da je reper konačno shvatio da je vrag odneo šalu, ali da će mu pevačica teško pružiti novu šansu, iako je očajna što se razvodi posle nešto više od godinu dana braka.

foto: Marina Lopičić

"Oni su se i ranije svađali zbog istih stvari, ali se Ana nadala da će očinstvo promeniti Rastu, pogotovo jer je pričao da jedva čeka da postane otac. Ipak, iako se primirio nakon što je Tara došla na svet, posle samo nekoliko meseci nastavio je po starom, zbog čega su počeli sukobi među njima. Zato Ana više ne veruje mužu, iako je on sada moli da pokušaju još jednom. Njoj je teško zbog deteta, ali je s druge strane uverena da će biti još gore ako se njihov brak ne okonča", zaključuje naš sagovornik.

Podsećanja radi, Nikolićeva je na Instagramu potvrdila da se razvodi od Đurića, ali je insistirala na tome da ne želi da kaže nijednu ružnu reč o svom, kako ga zove, bivšem mužu.

A post shared by ANA NIKOLIĆ (@ananikolicofficial) on Nov 4, 2017 at 11:31am PDT

"Tara ima najboljeg tatu na svetu, koga sam ja volela najviše na svetu! Jedna porodica se raspada... Nemojte biti toliko zluradi i surovi! Od mene nikada ružnu reč nećete čuti... Kao što nikome ne dozvoljavam da izgovori ružnu reč o mom bivšem mužu! Ovo je moj najveći životni poraz i mnogo mi je teško! Imajte malo razumevanja i poštovanja prema meni i Stefanu, kao i našim porodicama! Hvala", poručila je Ana, dok se Rasta ovim povodom nije oglašavao, a na svoj Instagram profil postavio je sliku sa subotnjeg nastupa u Švedskoj.

(Kurir/Alo, Foto:Kurir)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

NAPADNUTA NOVINARKA KURIRA NA AERODROMU: Brat Ane Nikolić je udario i poručio OTKINUĆU TI GLAVU!

Kurir

Autor: Kurir