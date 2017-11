IZ KREDITA U KREDIT: Dragan Bjelogrlić snima najbolje filmove, a niko ne zna u kakvim je problemima!

Finansijski problemi ne dotiču samo one sa malim primanjima već i uspešne ljude koji godinama, čini se, zarađuju ozbiljan novac uspešnim projektima.

Među njima je glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, koji već godinama muči muku sa različitim vrstama kredita.

Prema rečima našeg izvora, on za seriju “Senke nad Balkanom”, koja ovih dana ima najveću gledanost i gazi konkurenciju, nije morao da pozajmljuje novac, ali da su ga prethodni primorali da sklopi pakt sa bankama kako bi dobio pozajmicu.

"Kada je počeo sa snimanjem filma “Lepa sela, lepo gore”, Dragan je potpisao ugovor sa jednom bankom i uzeo kredit koji ni najmanje nije bio povoljan. Međutim, kako su to bile godine inflacije, jer je to bila ’95 - ’96. godina, njegov dug je sve vreme rastao koliko god da je vraćao rata. On je čak u jednom trenutku uzeo kredit u drugoj banci kako bi refinansirao ovaj. Tako se našao u situaciji koja ga muči poput mnogih drugih građana", kaže naš izvor blizak Bjeli i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

"Dragan je poznat kao neko ko redovno plaća sve koje angažuje za film, od glumaca do asistenata. Kako je veliki perfekcionista, on želi da njegovi projekti budu verodostojni, zbog čega ne žali novac za efekte i propratne rekvizite zbog čega mu se budžet filma raste neverovatnom brzinom. Sve to finansijski treba izdržati. Filmovi i serije su skupa igrarija i Bjela ima sponzore, ali ne mogu ni oni da isprate Draganove prohteve".



Prijatelji Bjelogrlića tvrde da se niko ne bi bavio njegovim poslom da to ne voli i da tu ne mogu da se zarade velike pare ukoliko se radi na način kako to Dragan radi.

"Nažalost, ovo je Srbija i sve to što Bjela ulaže ne može da se isplati. Mnogi naši producenti i reditelji pribegavaju štednji nauštrb kvaliteta, ali ne i on. Zato reskira, jer voli to što radi. Mislim da se sada malo iščupao iz kredita jer su mu filmovi bili uspešni pa je uspeo makar da za nove projekte ne diže iznova kredite. Evo, “Senke nada Balkanom” je uradio pod pokroviteljstvom RTS-a, Ruske Federacije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Svi očekuju da će postići svetsku slavu, što bi Bjelu potpuno finansijski uzdiglo", kaže naš izvor.

foto: Dragana Udovičić

Kada je publici predstavio seriju “Senke nad Balkanom” iskoristili smo priliku da pitamo Bjelogrlića da li su tačna naša saznanja, a on ih je bez ustezanja potvrdio.



"Tačno je da sam zbog nekih projekata morao da uđem u kredite kako bih uspeo da ih finansiram. Konkretno, u ovom “Senke nad Balkanom” nisam. Bavim se filmom jako dugo, bilo je raznih situacija. Produkcijom se bavim dugo, i to u Srbiji. Što znači, počeo sam da se bavim devedesetih kada su bile najteže godine, ratne, inflacije, propasti... Iskusio sam sve što sam mogao da iskusim", iskreno poručuje Bjela.

On ističe da uvek gleda napred jer se od stare slave ne živi.

"Umetnost je takva, šta god da ste radili pre toga, kao i u sportu, ova poslednja utakmica se računa", poručuje reditelj.

(Kurir/Puls, Foto:Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir