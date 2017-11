NAKON PRIZNANJA DA IMA AUTISTIČNO DETE: Boris Novković progovorio o trećem razvodu i sinu!

Revoltiran napisima da je nakon razvoda od Ines posle samo osam meseci braka našao novu devojku, Boris Novković je javnosti otkrio da njegov život ne čine samo žene, provod i alkohol, već mnogo veći problemi.

Iako se nije znalo, on je posle osam godina otkrio da je njegov drugi sin, kojeg je dobio sa bivšom suprugom Lucijom, dete sa specijalnim potrebama.

"O tome ne želim da razgovaram, ali to je moj prioritet u životu, da brinem o detetu, kao i ostaloj svojoj deci. Što niko ne zna, jednostavno ne pričam o privatnim stvarima. Izneo sam u javnost činjenicu da se brinem o porodici, a da me pogađaju stvari kada neko iznosi laži o meni. U jednom trenutku sam jedan deo svoje karijere prekinuo upravo zbog zdravstvenih problema mog deteta, borimo se svi zajedno i dajemo sve od sebe da Noa bude dobro. Ali sada ne želim mnogo o tome da polemišem. Morate da me razumete", rekao je on.

Novković kaže da ga revoltira to što ga smatraju kraljem propalih brakova jer je u 30 godina bio oženjen "samo" tri puta.

"Završio sam treći brak u trideset godina, što nije mnogo, jedan brak mi je trajao pet, a drugi trinaest godina iz kojih se rodilo dvoje dece. Treći je izgledao prilično neozbiljno jer je trajao vrlo kratko, ali pisati da je neko nakon razvoda u vezi četiri meseca nije normalno. A nakon svega pišu da tugu lečim po šankovima, meni je to ravno tome da sledeći put pročitam da sam u kampu ISIS i da vežbam za teroristu", besan je pevač na hrvatske medije.

Ipak, otkrio je kakav je zaista njegov ljubavni status sada.

"Bio bih emotivni invalid da mogu da se zaljubljujem na nekoliko dana. Nisu mi brakovi fetiš, oni su se dogodili kao posledica velikih ljubavi iza kojih sam stao. Od novembra prošle godine živim sam, u toj samoći nisam sam samac, družim se, izlazim sa prijateljima i prijateljicama, pijem kafu, vodim normalan društveni život. Kada budem imao nekoga pored sebe sa kojim mi je lepo, neću kriti već ću javno reći da sam u vezi. Kao što je to u prethodnim slučajevima bilo reči, jer ne bih bio pošten prema sebi kada bih nešto krio", tvrdi pevač.

