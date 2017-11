POKUŠAVA DA SE SPASE INDIJSKOM MEDICINOM: Sinan dobija novu jetru?

Sinan Sakić pokušava da spase jetru da ne bi morao na transplantaciju, saznaje Kurir. Folk pevač, koji boluje od jetrene encefalopatije (hepatične kome), angažovao je stručnjaka ajurvede - tradicionalnog indijskog vida lečenja!



To i ne čudi s obzirom na to da je Sinan veliki ljubitelj indijskog načina života, pa je ranije često boravio kod duhovnog učitelja Sai Babe. Sada se o njemu brine praktičar ajurvede Žarko Trišić, koji za Kurir otkriva kako pokušava da Sinanu, koji je trenutno na kućnom lečenju, spase jetru od presađivanja.

Pozlilo mu



- Sakićeva žena Sabina me je pozvala i rekla da pokušam da mu pomognem. Sam taj tretman je u cilju da se izbegne transplantacija jetre. Oni su me pitali da li mogu to da uradim, a ja sam rekao da mi daju sedam dana, pa ćemo videti rezultat. Ne mogu da garantujem, ali verujem da mogu da napravim takav lek i program za njega da se to izbegne. Znaćemo vrlo brzo. Trebalo bi tri meseca da se leči, ali već posle prve nedelje se vidi ima li efekta. U nedelju će biti pregled mog nedeljnog rada i saznaćemo rezultate - kaže Trišić.



Ajurveda smatra da sve bolesti nastaju zbog stresa i nastoji da vrati ravnotežu u organizmu. Doktor napominje da je Sakiću odredio „lečenje po drugoj liniji“, koja podrazumeva specijalnu ishranu, izmenjen režim života, ali i lekove.

- Ne sme da uzima ništa pogrešno. Jednom prilikom je po povratku iz Tuzle pojeo nešto, a kad sam došao, bilo mu je baš loše. Skrenuo sam pažnju Sabini da pazi na njega i da se to više ne dešava. Mislim da će sve biti kako treba. Sinan je hrabar i poslušan, želi da ozdravi što pre. Napravio sam mu neke lekove i odredio mu režim života - kaže Žarko.



Napominje da zvezda bivše Jugoslavije ovom metodom lečenja ništa ne može da izgubi.

- Transplantacija jetre mu ne gine, to može da uradi kad hoće. Ima čak i određenog donora, sve to već postoji skockano, a moj zadatak je da se to izbegne. Dajemo sve od sebe i verujem da će on uspeti - zaključio je lekar.



Kućno lečenje



Sakićeva žena Sabina potvrdila je da lečenje već daje rezultate:

- Prezadovoljna sam Sinanovim oporavkom u kući. Prija mu kućna atmosfera. Uključili smo u dalje lečenje lekara ajurvedske medicine. Prijaju mu biljno-mineralni preparati i određena hrana. Radili smo analizu krvne slike, tako da smo prezadovoljni.

PROMENIO ŽIVOT IZ KORENA Sinan Sakić često sa suprugom ide u indiju kod Sai Babe

VOLIM BUDIZAM, MEDITIRAM, NE PIJEM...



Sinan je prvi put otišao u Indiju 1996, nakon nesreće koja se desila njegovom najmlađem sinu Alenu, kada je zadobio teške opekotine. Sinan tvrdi da za njegovo izlečenje može da zahvali i boravku u hramu Sai Babe.

- Ja sam čovek koji voli sve religije na ovom svetu, a jedna od omiljenih mi je budizam. Indija je zaista čarobna i ne kaže se uzalud da se u njoj nalazi ključ života, jer je zemlja duhovnosti. Ona je svake godine moj san jer se tamo osećam kao da sam ponovo rođen, pošto čovek pobegne od sveg licemerja i lažnog života materijalizacije. Nikada ne pripremam sebe posebno kada odlazim u to sveto mesto. Inače sam vegetarijanac, a tokom mesec dana boravka u hramu Sai Babe ne uzimam ni kap alkohola. Ne mogu da kažem da sam svetac, ali znam sebi da kažem „ne“. Meditacija mi mnogo znači jer me opušta i regeneriše - izjavio je Sakić.

Velika borba

MINIMAKSU I ARSENU DEDIĆU NEUSPEŠNO PRESAĐENA JETRA



Televizijska legenda Milovan Ilić Minimaks bolovao je od raka jetre, koja mu je bila presađena, ali višenedeljna borba lekara za njegov opstanak nije uspela. Voditelj je preminuo 2005. u bolnici u Padovi. I Arsenu Dediću je 2004. godine presađena jetra u bolnici u Padovi, a preminuo je 2015. godine nakon duge i teške bolesti.

