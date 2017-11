IVAN PREŠAO SVE GRANICE: Žestoko izvređao Rašu a onda otkrio detalje iz kreveta sa Gocom!

Naime, kako je voditeljka rekla da postoji mogućnost da Raša uđe u rijaliti, Ivan je odmah osuo:

"Dajte, da li ste vi normalni? To je klinac za mene, kao i gomila ovih ovde Indijanaca, on ne zna dve reči da progovori", odbrusio je Marinković.

foto: Printskrin

Nakon Anđeline konstatacije da ne treba tako da govori o njemu jer mu on odgaja ćerku, Ivan je još žešće odgovorio:

"Što da ne govorim, šta mi je on? On živi sa mojom ćerkom, jer nema svoju, šta ja da mu radim", rekao je on a onda dodao:

"To je sisa jedna mala najobičnija. Ja sa tim dečkom u životu reč nisam progovorio", rekao je iznervirani takmičar.

Međutim, nakon daljih provokacija, Marinković je počeo da iznosi intimne detalje o njegovom i Gocinom braku.

"Goca i ja nismo izlazili iz kuće po 15 dana. Naš seks je bio toliko dobar da više nismo znali šta da radimo pa smo koristili razna seksualna pomagala", rekao je Ivan.

Ostali učesnici su ga osudili, i rekli da njegove izjave prevazilaze sve granice pristojnosti.

foto: Printskrin

