UCENJIVAO ME SEKSOM I PRETIO: Neda Ukraden šokirala javnost! Deset godina me je pljuvao i omalovažavao!

"Jedan ugledni urednik uglednih novina, bilo je to u Tuzli. Kad smo dobijali sobe, pokušao je da uđe u moju. U šoku sam ga pitala gde će, a on mi je rekao: "Ma daj, šta se praviš blesava?! Ako si pametna, shvatićeš što to znači, ako nisi, mogao bih da ti jako zagorčam karijeru", rekla je Neda i dodala da se ništa nije dogodilo.

"Namerio se na Imoćanku, nije dobio štiklom u glavu, ali to je malo falilo. Rekla sam mu: "Znaš šta, ne moram nikad da zapevam, ali preko tebe i na taj način neću da pravim karijeru", otkrila je pevačica.

Neda je godinama osećala posledice zbog odbijanja njegovih pokušaja napastovanja.

"Deset godina me vređao, pljuvao, omalovažavao, sve što je objavljivao bilo je negativno", rekla je Neda u Magazinu in.

