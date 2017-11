VIKI PREKIPELO: Muka mi je od Karleuše, napuštam Grand!

Viki Miljković čvrsto je rešila da više ne toleriše verbalne napade Jelene Karleuše! Pevačica je zapretila Saši Popoviću da će napustiti žiri „Zvezda Granda“ ako „maloj od skandala“ ne skrene pažnju na ponašanje.

- Na poslednjem snimanju Viki je poludela zbog Karleuše. Zato je Popoviću jasno stavila do znanja da neće više da trpi neprijatnosti pred širokim auditorijumom. Saša je sad na velikim mukama jer mora da reši problem. On je između dve vatre, stalo mu je i do Viki i do Jelene jer obe prave odličan šou, ali moraće da ih pomiri jer je Viki rešila da napusti žiri - priča naš dobro obavešteni izvor.

foto: Printscreen



Poslednja svađa bila je najžešća. JK je poručila Viki da nije ni dobra riba ni dobra pevačica i da su je doveli u „Grand“ da bi bila njeno meso. Miljkovićka joj je tada odbrusila da joj je muka od nje.

- Dosta više s tom tvojom macom, ona je olinjala. Mnogo pričaš, a malo daješ - rekla je Viki, aludirajući na Jelenin hit „Ide maca oko tebe“.

foto: Stefan Jokić



To nije sve - ona je koleginici zamerila da nije stručna.

- Ti kao da si Vidovita Zorka, pa tačno znaš kakvu će sudbinu doživeti takmičari - poručila joj je Miljkovićka.



Zategnuta situacija između Viki i JK iznervirala je Mariju Šerifović.

- E, jebem ti sunce u pi*ku - viknula je pop zvezda.



Lj. S. - Foto: Dragan Kadić; Stefan Jokić



JK vikala na Sašu ĆUTI TI, ŠTAPIĆU!

Karleuša je ostvarila svoj cilj da zajaše Sašu Popovića! Ali problem je nastao kad je direktor „Granda“ s ramena pokušao da skine JK. On je rekao da je pevačica baš teška i da sigurno ima više od 80 kilograma, što je ona žustro demantovala, tvrdeći da je smršala. - E, pa onda imaš 79,99 kilograma - kroz smeh je dobacio Popović.

Ali ni to se nije svidelo JK, pa mu je odbrusila: - Ćuti ti, štapiću, grisino, glisto!



SPEKTAKL Popovića spopale Suzana, Mira i Jelena ŽENA, LJUBAVNICA I DETE

Suzana Jovanović je prvi put posle 13 godina došla na snimanje „Zvezda Granda“ i odmah sela mužu Saši Popoviću u krilo. - Evo je moja žena. Za sve ove godine nije dolazila na snimanje, a sad se to promenilo - rekao je Popović. Nakon toga došla je i Mira Škorić i sela mu na levu nogu. - E ovo je moja nezakonita žena - našalio se Saša.

„Porodično“ okupljanje nije moglo da prođe bez Jelene Karleuše. - Ako su tu tvoje žene, onda sam ja vaše debilno nezakonito dete - rekla je JK.

Kurir

Autor: Kurir