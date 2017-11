POTRESNA ISPOVEST UČESNICE PAROVA Ana Spasojević: Otac me godinama tukao i izgladnjivao

Učesnica „Parova“ Ana Spasojević imala je teško detinjstvo. Bivša teniserka je žrtva porodičnog nasilja. Dok je trenirala, nju je otac svakodnevno zlostavljao.



Ana je nekada bila treća teniserka u Srbiji u juniorskoj konkurenciji. Taj uspeh sa sobom nosi gorak ukus jer je baš tada prolazila kroz najgori pakao. Njena agonija je trajala do 15. godine, kada je protiv oca podnela krivičnu prijavu za nasilje.

- Kad ne bih pobedila na turniru, otac me je tukao. Manje je tukao sestru i majku, mene najviše. Mama je znala da dobijam batine, ali ja nikada nisam čula da je pričala s njim o tome. Navikla je da stalno dobijam batine, da me gleda modru i krvavu - sa suzama u očima priča Ana i nastavlja:

- Tukao me je za svaku sitnicu, pa i kad izgubim meč. Hteo je da stalno pobeđujem. Jednom je čak slomio reket koliko me je tukao. Sećam se, kada sam jednom došla iz škole, sedeo je i igrao igricu. Tražio mi je da mu donesem čašu vode, ja sam čašu stavila na sto, a on je poludeo zato što je čaša bila mokra. Skočio je i počeo da me udara, rukama, kaišem, vijačom. Udario me pesnicom u oko, tad sam nosila naočare za vid, pa me je to staklo raseklo, bila sam sva krvava - rekla je Spasojevićeva.



Tako prebijena i unakažena, Ana je morala da ide u školu. Ali nije smela nikome da se požali da je otac zlostavlja jer se plašila da će još gore proći.



Osim fizičke torture, Ane je morala da trpi i psihičko zlostavljanje.

- Dešavalo se da mi nije dozvoljavao da jedem, izgladnjivao me. Kada bih imala loš trening, on mi nije davao novac da kupim užinu. Kad me doveze kući s treninga, zatvori me u sobu i ne smem da izađem. Moj otac nikada nigde nije radio, nekoliko puta je počinjao da radi, ali vrlo brzo bi ga otpustili s posla. On se nadao da ću ja postati uspešna u tenisu jer je to sport koji donosi dosta novca - zaključila je Spasojevićeva.

Bivši dečko

VLADA ME JE ČUPAO TOKOM SEKSA



Spasojevićeva je pre dve godine otkrila da je bila u vezi sa Vladom Stanojevićem, nakon što je optužen da je brutalno prebio Ana Mariju Žujović. Ona ga je javno branila tvrdeći da nije siledžija.

- Ako je to što me udari po zadnjici i počupa za kosu nasilje, onda me jeste tukao. Vlada je predivan dečko, nikada nisam imala nijedan nesporazum s njim - izjavila je Ana.

