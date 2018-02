PRIJATELJI ZABRINUTI ZA PEVAČICU: Nakon smrti supruga, Tajči u teškom stanju!

Metju šejn Kameron, suprug popularne pevačice Tatjane Kamerun Tajči, juče je izgubio bitku sa opakom bolešću, a ovu hrvatsku zvezdu danas teši majka i prijatelji koji otkrivaju u kakvom je stanju.

Njen prvi menadžer Edvin Softić jedan je od bliskih prijatelja porodice i ispričao je da je ona sada veoma iscrpljena.

"Poznavao sam ga. Bio sam i na njihovoj svadbi. Svaki puta kada su dolazili u Zagrebu obavezno bi svratili kod mene na ručak ili večeru. Nisam je zvao sada, već samo poslao poruku jer mislim da je to u ovom trenutku bolje. Šokirala me je njegova smrt, on je bio posvećen Tajči i imao je puno planova za nju. Upoznali su se u crkvi i živeli su takav način života. Njena majka je trenutno s njom i verujem da joj to najbolja uteha", kazao je Softić.



On je hrvatskim medijima ispričao i da ne zna kako će ona dalje i da je trenutno u teškom stanju.

Metju Kameron se više meseci borio sa nepušačkim karcinomom pluća, a uz Tatjanu se trenutno nalaze njena majka Štefica i sestra Sanja. I njeni prijatelji izražavaju joj saučešće na društvenim mrežama, a porodica je neutešna ali i svesna da, kako prenose hrvatski mediji, se njihov otac baš zbog njih borio kao lav do poslednjeg daha.

