OD PEVAČICE DO DIPLOMATE: Pevala je u Koktel bendu, pa postala direktorka javne ustanove, a onda odbila mesto u Skupštini! Tu se ne zaustavlja!

Na scenu je kročila kao Jelena Ristić, pevačica grupe "Koktel bend". Nakon boravka u ovoj grupi Jelena je započela samostalnu karijeru, ali se nakon nekoliko godina sklonila sa scene iako je pevala s vremena na vreme.

U međuvremenu se udala za oficira Komnena Lalovića, a pre toga se našla na funkciji direktora javne ustanove. Sada, kako kaže, uspešno se bavi marketingom, ali bi želela da se oproba u diplomatiji.

"Dosta sarađujem sa strancima, vole me diplomate i ja volim njih. Obično ljudi kažu da svi hoće u diplomatiju. Za to mora da se završi škola. Rad sa strancima, muzika, sport - to može. Svašta me je od poslova snašlo, možda će i to. Nisam želela da budem ni direktor javne ustanove, pa sam bila. To je došlo samo po sebi. Što se tiče Skupštine, pitali su me i za to. Skupština mi je dosadna sama po sebi, bilo mi je zanimljivo da ih gledam dok sam bila trudna. Ali, ne bih ušla u Skupštinu. Više bih bila savetnik, deo nekog tima", napominje Jelena.

