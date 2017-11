4 PUTA SAM OPERISALA RAK, A PORODICI SAM REKLA DA SAM NA TURNEJI: Ispovest Mire Škorić o najvećoj životnoj borbi! Čitajte u magazinu Glossy!

Mira je pre nekoliko godina doživela veliki stres, a neposredno nakon toga otkrila je da ima kancer. Međutim, to je za nju bila bolna tema koju je vrlo retko pominjala. Ipak, sada je ispričala sa čime se sve borila i kako je uspela da pobedi opaku bolest, zbog koje je imala čak 4 operacije.

"Primer sam nemarne osobe kada je reč o zdravlju. Kod lekara sam tada došla poprilično kasno. I kad god se setim toga, nije mi dobro. Istina je ta da sam četiri puta operisana. O tome nikada nisam govorila, a kada sam odlučila samo zato da bih, ako je to moguće, probudila svest kod drugih ljudi da ne ponove moju grešku i povedu računa o svom zdravlju", počinje Mira svoju ispovest za Glossy i otkriva nakon kakvih simptoma se obratila lekaru.

"Osećala sam premor i imala sam podmuklu temperaturu. Na to je trebalo da odreagujem ranije, ali nažalost, kasno sam obratila pažnju. Radila sam pod povišenom temperaturom od 37, 2. Pevala sam satima i danima i sve više se umarala i bila slabija. Imunitet mi je opao i tek kada mi je iskočila limfna žlezda na vratu iznad ključne kosti, odreagovala sam. To mi je bio glavni znak da nešto nije u redu. Odmah sam se obratila profesorima Radanu Džodiću na "Institutu za onkologiju i radilogiju", Ivanu Markoviću i Nevenu Jokiću", kaže pevačica koja nikada neće zaboraviti trenutke u kojima joj je lekar saopštio da ima rak.

"Bila sam u stanju potpunog šoka i neverice. Doktor Džodić mi je saopštio surovu istinu koju nisam htela da prihvatim. U sebi sam ponavljala da to nikako nije moguće. Od tog trenutka rešila sam da zdravlje postavim na prvo mesto i promenim život iz korena. Nakon što su mi eminentni stručnjaci na onkologiji uradili sve detaljne analize, usledila je prva operacija", priča Mira i opisuje da je intervencija bila zahtevna jer je metastaza uzela maha.

"Operacija je trajala punih šest sati. Imala sam karcinom u metastazi. Verujte mi, misam se uplašila za život jer nisam želela da prihvatim bolest. I ta intervencija je prošla, a onda su usledile kontrole. Kada sam ponovo uradila biopsiju, rezultati nisu bili dobri. U jednom trenutku sam od muke sama sebi počela da se smejem. Odlučila sam da lečenje koje je usledilo sakrijem od porodice. Kad god bih ležala na Institutu, njima bih rekla da sam na turneji. Jedino je moja rođena sestra Biljana bila upućena u sve i sve vreme bila uz mene. Naša pokojna majka Milka je sumnjala da nešto nije kako treba, pa me je zvala i po nekoliko puta dnevno. Redovno sam joj se javljala na telefon iz šok - sobe i pravila se kao da je sve super, a zapravo ništa nije bilo kako treba", otkrila je pevačica za Glossy.

Pošto o svojoj bolesti nije želela da govori, malo je ljudi znalo šta se kod nje zapravo dešava. Ali, pored porodice, uz nju je u najtežim trenucima bilo i nekoliko kolega.

"Moja kuma Ana Bekuta je bukvalno dan i noć bila uz mene. Nije želela ni na trenutak da me ostavi samu. Sa mnom je prpživljavala taj pakao, a zahvalnost dugujem i Saši Popoviću, Lepoj Breni, Dragani Mirković i Snežani Đurišić, koji su bili sa mnom u najtežem životnom periodu. Hvala im na svemu i to im nikada neću zaboraviti. To su moji prijatelji za ceo život, a u ostale se nisam razočarala jer nisam ni želela da se o mom problemu priča", kaže Mira. Snagu za ozdravljenje su joj davali i mališani koji se leče na dečijem odeljenju Instituta za onkologiju. Kada su saznali da dele istu muku, svaki dan su je obilazili.

"Najlepši trenutak, ako meže uopšte tako da se nazove, bio mi je kada su mi u posetu dolazila dečica, takođe pacijenti iste bolnice. Dobrim delom bili su zaslužni za moje dobro raspoloženje. Jer ta deca koja se bore sa opakom bolešću najveći su borci. Zato sam se i potresla nedavno kada sam posetila onkologiju i i družila sa mališanima koji trenutno prolaze kroz tu agoniju. Za mene je to bio najlepši, ali i najtužniji trenutak, jer u dubini duše želim da svi ozdrave i da budu sa svojim porodicama", dodaje Mira spremna da, kada je reč o zdravlju, da savet svima.

"Dva puta godišnje treba kontrolisati krvnu sliku. To je obavezno. Stres je najgori okidač i zbog toga treba izbegavati svaku situaciju koja nas može dovesti u to stanje nemira. Sigurna sam da od stresa sve počinje. Profesoru Džodiću, Markoviću i Jokiću, kao i Veri Vojinović, koji svakodnevno spasavajuhiljade života, beskrajno sam zahvalna i takve ljude treba ceniti u našoj zemlji", kaže Škorićeva. Pre devet meseci, doživela je još jedan veliki stres.

"Najbolniji trenutak u mom životu desio se prošlog februara, kada sam izgubila majku. Koliko god da čovek ima godina, a meni je 47, teško se miri sa gubitkom roditelja. Ta bol nikada neće prestati. Znam da mi majka daje svu ovu snagu i energiju koju sada imam i znam da me čuva odnekud. Ona će zauvek biti u mojim mislima i mom srcu", opisuje Mira i otkriva da postoji nešto zbog čega je posebno tužna kada se seti majke.

"Žalim što joj nisam rekla da je volim najviše na svetu, jer sam uvek nekako bila privrženija ocu. Dok su je lekari reanimirali, bezuspešno se boreći za njen život, mislila sam nikada neću moći, znati, umeti da budem velika i hrabra da se oprostim s njom. Tada sam shvatila koliko sam zapravo mala i da ostajem bez pola srca, bez pola sebe. Ja sam danas ovde, ali moje misli su sa njom. Često je sanjam, onako lepu, nasmejanu. Tada se probudim srećna jer mi svaki vid kontakta sa njom mnogo znači. Ne znam kako bih preživela taj gubitak da da moja ćerka Milica tada nije bila uz mene, kao i moj sestrić Danilo. Oni su moji anđeli čuvari, a pored oca i sestre, moje jedino jedino bogatstvo i sve što imam", iskreno kaže Mira.

"Za ćerku bih sve učinila na ovom svetu. Preponosna sam jer danas kao student treće godine medicine na pravi način krči svoj životni put", ispričala je Mira za Glossy.

