ANA BEKUTA UPLAŠENA: Umreću ako mi uhapse Mrku!

Ana Bekuta prolazi kroz pakao, i to zbog partnera Milutina Mrkonjića Mrke.



Pevačica je u panici otkako je resorno ministarstvo Tužilaštvu za organizovani kriminal podnelo krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra infrastrukture i saobraćaja zbog osnovane sumnje da je oštetio državu za 10 miliona evra.



Traže rešenje



Prema rečima našeg izvora, Ana danima ne može da se smiri. Stalno plače, a iz kuće izlazi samo zbog posla. Ona je non-stop na vezi sa advokatom, jer ne želi da dopusti da njen izabranik bude uhapšen.

- Situacija je ozbiljna i Ana je očajna. Ne zna više šta da radi. Uverena je da Mrki neko smešta ovu aferu. Ona je sigurna da političar nema veze s prljavim poslovima i neće da dozvoli da njen partner ode u zatvor

- priča naš izvor blizak Mrki.



On kaže da Bekuta samo sa najužim krugom prijateljima želi da komunicira.

- Pevačica i političar ne izlaze iz stana na Vračaru ako ne moraju. Traže rešenje za izlaz iz ove situacije. Ana je rekla advokatu da bi pre umrla nego da njenog partnera vidi iza rešetaka. I svojim bliskim koleginicama se poverila da je Mrka u problemu i da ona čini sve da mu pomogne jer mu u potpunosti veruje.



Naš sagovornik tvrdi da, za razliku od Bekute, Mrku ova situacija uopšte nije potresla.



Smireni Mrka



- On je uveren da će se sve rešiti u najkraćem roku i tome ne pridaje preveliki značaj. Štaviše, on smiruje Anu i govori joj: „Ama, bre, ženo, znam šta sam radio, nemoj da mi dramiš tu po kući, sve će biti u redu.“ Stalno joj to ponavlja, ali džabe, ona nema mira. Mnogo je vezana za Mrku i dotiče je to što mu se stavlja na teret malverzacija za koju je ona sigurna da nema veze s njim - završava naš izvor.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive, dok je Mrkin telefon bio nedostupan.

UZ NJEGA JE

ANINA UNUKA VOLI MRKONJIĆA



Unuka Ane Bekute Sonja Polić na Instagramu često postavlja fotografije s bakom, ali i sa njenim partnerom. Političar i sada ima podršku cele Anine familije, a ipak najviše od njene unuke Sonje.

- Obožavam ga, majke mi - napisala je u opisu fotografije koju je postavila na s Instagram.



Problem

PROPUST U GRADNJI KORIDORA 10



Milutin Mrkonjić se tereti da je zajedno sa 13 saradnika učinio propust tokom gradnje Koridora 10, deonice auto-puta Ub-Lajkovac. Kako se navodi, na toj trasi asfaltirano je 4,5 od ukupno 12,5 kilometara, ali će morati iz početka da se radi jer su uočena brojna oštećenja, a utvrđeno je i da su majstori ugradili glinu u osnovu auto-puta. Za te radove biće potrebno više od osam miliona evra.

