NINA JE 6 GODINA STARIJA OD FILIPA: Roditelji nisu podržavali tenisera, mislili su da je ona prolazna avantura!

Osim što mu je krenulo na poslovnom planu, Krajinović je očigledno srećan i na privatnom. Ljubav između njega i Nine Radulović od početka je bila obavijena velom tajne jer su uhvaćeni zajedno samo mesec dana nakon što se ona razvela od glumca Branislava Lečića.

Mnogi su tada bili šokirani odlukom Nine da oca svog deteta koji je više od tri decenije stariji od nje zameni Filipom koji je mlađi od nje.

"Njihovu ljubav u tom trenutku nisu podržali ni Ninini prijatelji, ali još manje Filipovi. Voditeljki su svi savetovali da ne srlja i ne leči tugu od razvoda sa nekim ko je mlađi jer je ona mnogo zrelija. S druge strane, Filipovi prijatelji i porodica su mislili da je ona samo njegova prolazna avantura, ali kada su shvatili da to traje, savetovali su mu da je ostavi. U međuvremenu svi su se pomirili s njihovom odlukom iako i dalje smatraju da nisu jedno za drugo", kaže izvor blizak voditeljki.

foto: Nebojša Mandić

Iz braka sa Branislavom Lečićem Nina ima sedmogodišnjeg sina Lava, kog je, kako saznajemo, upoznala s Filipom.

"Nina je tokom leta upoznala Krajinovića i svog naslednika, ali mu, koliko je nama poznato, nije rekla da je to mamin emotivni partner. Iako je Nina vrlo otvorena sa sinom i među njima nema tajni, ona nije htela dodatno da ga opterećuje informacijama da ima dečka. Nije bila sigurna kako će on to prihvatiti jer je vezan za Leku, a i u tom trenutku nije bilo prošlo mnogo od razvoda koji je svakako na Lava uticao. Mališan svakako upoznaje mnogo Nininih drugarica i drugara, pa mu novi ljudi u životu nisu ništa neobično", kaže izvor blizak voditeljki.

foto: Printscreen

