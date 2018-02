“Prestanite da slušate svoje neiskrene rođake, komšinice i zlurade koleginice i hranite svoju dusu dozom njihove gorčine!“ Stavovi ličnosti iz javnog života koje je publika mogla da čuje poslednjih sedamnaest godina u mojoj emisiji bili su mi inspracija da napišem šta sam ja naučila iz njihovog iskustva.Nadam se da sam u tome uspela 🙈 Citamo se od 22.novembra ❤️#mojamerasrece #magazinin #uskoro #ponosna #srecna #srbija #crnagora #bosnaihercegovina #knjizare #kiosci #lovemyjob #enjoy #book #zasvevas #devojackeiluzije #zrelezene #zelje #sreca #izdavackakuca @dedicvesna

A post shared by Sanja Marinkovic (@sanjamarinkovicofficial) on Nov 18, 2017 at 2:31am PST