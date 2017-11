FILIP STAVLJA NINU U DRUGI PLAN: Njena prijateljica ispričala zbog čega se često svađaju!

Iako se čini da za njih mala razlika u godinama ne predstavlja problem, Ninina dugogodišnja prijateljica ispričala je da u njihovoj vezi sve češće dolazi do sukoba.

"Nina je i kao dosta mlađa bila zrelija od svih nas. Uvek je bila smirena i ozbiljna, zato se i nismo previše iznenadili kada se smuvala sa Lečićem, koji je stariji od nje više od 30 godina. Kada je ušla u vezu sa Filipom, prvo što smo joj svi rekli bilo je povezano upravo sa tim da je on klinac, pogotovo kada se uporedi sa njom takvom kakvom jeste, a naročito jer je u međuvremenu postala majka", ispričala je ona i dodala:

"Da ne grešim dušu, Filip se posle nekog vremena stvarno pokazao kao zreliji nego što smo očekivali. Ipak, Nina u poslednje vreme ne tako retko dolazi sa pričom da ludi od nekih njegovih navika i postupaka. Prvo ga je pravdala, ali sada je i njoj jasno da je stvari koje on sada želi da prođe ona odavno prošla. Najviše je nervira njegovo neodgovorno ponašanje kada se dogovore da nekuda odu, stavljanje u drugi plan nekih bitnih stvari zbog obaveza koje nisu poslovne", kaže izvor i dodaje da kao razlog za promene vidi i Filipovu sve uspešniju tenisku karijeru.

"Kada su započeli vezu, Nina je bila jača, svi su milisli da je Filip dobio premiju. U poslednje vreme on je sve više medijski zastupljen, devojke ga jure više nego ikad, a kako su uglavnom mlađe od Nine, sve to unosi tenziju u odnos. Filip joj je objasnio da druge devojke ne postoje jer je obožava i ona mu veruje, ali da se promenio, jeste. Rekli smo joj da je to normalno, da treba da joj imponuje, ali ona je doskora bila ušuškana znajući koliko je Filip morao da se potrudi samo da je izvede na večeru, a kamoli nešto više. U njegovom ponašanju Nina vidi problem jer se plaši da nije dovoljno zreo da izlazi i sate i sate provodi sa nekim novim ljudima, koji se zbog teniskih okupljanja i raznih gradskih dešavanja samo gomilaju. Ona voli stabilnost i najmanje promene je plaše, pogotovo što je zbog njega istupila javno i priznala tu vezu. Htela je da se kriju još neko vreme, ali on nije bio za to", kaže sagovornik, koji zaključuje da je njihova ljubav ipak previše jaka da bi raskinuli.

"Verujemo da je ovo faza, kad god se posvađaju, sutradan to reše, a ja se nadam da će i te trzavice prestati. Ona njega previše voli", završava prijateljica.

