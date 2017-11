KEBINA LJUBAVNICA OTKRIVA ŠOKANTNE DETALJE O PEVAČU: Pokušao je da podmiti sudije da napišu da Ina nije njegova ćerka! Zaslužio je sve što mu se dešava!

Ipak, Ljiljana misli da će Kojić uspeti da se izvuče nakon što je udario devojku na pešačkom prelazu jer ima manir da traži vezu kako bi potplatio one koji odlučuju o njegovoj kazni.

"Na Fejsbuku sam napisala da motre na lekare zbog toga što je devojčica odmah puštena na kućno lečenje, jer je Keba poznat kao neko ko voli da podmićuje doktore i preko veze završava određene stvari. Tako je ginekologu koji je bio veštak na sudu kada sam tražila utvrđivanje očinstva nudio da peva za džabe na proslavi samo da on u papirima napiše da Ina nije njegova ćerka. Uvek ako želi naći će vezu bilo gde, takav je on", tvrdi Ljiljana i dodaje:

"Žao mi je devojke i pretrpljenjog straha, trebaće joj vremena da se oporavi. Bilo mi je čak žao i njega. Nije mi bilo svejedno da li će završiti u zatvoru, njemu je srce slabo, verovatno je jako veliki šok to bio i za njega. Bila sam zabrinuta, ako završi u zatvoru, ko će naše dete da izdržava. On plaća alimentaciju 300 evra mesečno, što je malo. Ne daj bože, može svakome da se desi, ali nije smeo sebi da dozvoli da vozi bez dozvole. To je strašno."

foto: Marina Lopičić

Ljiljana kaže da nije od onih žena koje proklinju bivšeg zbog svega što im je učinio jer smatra da kada bi njene kletve stigle Kebu, ne bi bile ovako "blage".

"Ako bismo gledali tako šta treba njemu da se vrati, to bi bila jedna veoma ozbiljna stvar. To bi bilo mnogo ozbiljnije. Svakodnevne psihičke torture sa detetom sa kojim on živi u istom gradu, njegovo izbegavanje da je vidi, znači da treba strašnije stvari od ove nesreće da mu se dese kako bi se osvestio i shvatio šta je nama uradio", kaže Jevremovićeva i dodaje:

"Povreda njenih prava je što je neko svakog dana podseti kada se nešto desi s njim, i tako osamnaest godina njenog života. Ne možemo na taj način da pobegnemo od njega. Ako bih razmišljala o osveti, to bi bilo mnogo gore, biti grub prema nekome to ne bi bila adekvatna kazna. Monstruzno je to što bi mu se desilo, a šta je zaslužio, za sve što je uradio mom detetu, a potom i meni."

foto: Damir Dervišagić

Ljiljana kaže da njihova ćerka Ina, koja je sada punoletna, više ne želi da upozna oca Kebu, nakon svega što su prošli na sudu kada joj se nije ni javio.

"Ona ne želi da ga vidi. Znam da je korisno da upozna oca, ali ona ima svoj ponos zbog kojeg ne želi da ga vidi. Kada je neko pita o ocu, ona krije o kome je reč, nikom ne želi da pomene, čak nije htela da kaže drugovima u srednjoj školi. Dotle to ide", kaže Ljiljana i ističe da Ina ne zna u kakvom luksuzu Keba živi kako ga ne bi mrzela zbog svog načina života.

"Moje dete ne živi ni približno očevom standardu. Ona nema predstavu kako on živi i koliko ima novca. Sastavljamo kraj s krajem, ali uspevamo da se izborimo, dok on živi u luksuzu i ima sve blagodeti ovog sveta, kao i njegova porodica."

foto: Aleksandar Jovanović

(Kurir.rs/Puls, Lj.T.)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KEBA SINOĆ DOPUTOVAO IZ ENGLESKE: Pevao u Londonu prvi put posle nesreće

Kurir

Autor: Kurir