(FOTO) O TIJANI DANIMA BRUJI CELA SRBIJA: Kada vidite kako izgleda njen suprug, zanemećete!

Prava sreća je kada te baš briga što pada kiša u odredjenom trenutku 😊❤️👰🏻☔️🌺💋 #love #happyness #happy #weddingday #bride #umbrella #dontcareforrain #loveisallyouneed #perfectdress #groom #style #smile #bigsmile #poljubimenakisi #perfectday #vencanje #tijanakadovic #music #singer #perfectshoes @mojo.shoes @danceshoesmajstordane

A post shared by Tijana Kadovic (@tijanakadovic) on Jun 4, 2017 at 1:40am PDT