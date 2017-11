NE MOŽE DA GLEDA SINA KAKO PATI: Slobina mama završila u bolnici zbog Kije!

Majka Slobe Radanovića Draginja teško podnosi ono što viđa na televiziji, a nakon što je njena snajka ušla u Zadrugu, završila je i u bolnici!

Ulazak Slobine žene u Zadrugu je Draginji Radanović pao veoma teško, pa su čak i lekari morali da reaguju.

"Ja sam tri dana u agoniji, završila sam i u bolnici. Ja sam srčani bolesnik, ne znam kako ću ovo da izdržim. Moj muž i ja tri dana nismo jeli i pili, meni dolaze njegovi drugovi i teše me i ohrabruju i pričaju da se ne uzbuđujem zbog nje, ali kako da se ne brinem kad se sve lomi na njemu", rekla je Draginja.

Draginja ne razume zbog čega je Kija pristala da uđe u Zadrugu i brine se jer ne zna s kojim motivima je tamo došla.

"I zašto je ona uopšte ušla? Ko je ona? Šta će tamo da radi? Samo da iznosi laži, jer sve što je rekla je laž. Vidim da danas ona tamo drži glavnu reč, a on joj kao čovek prišao i ponudio pomoć. On je takav, svakom bi pomogao, tako sam ga vaspitala, ali izgleda da to nije bilo dobro za njega. Ja hoću da dođem tamo i da kažem istinu da vidim svoje dete, ako treba i na nosilima da me unesu, samo da ga vidim i da mu kažem bar dve reči", rekla je Draginja.

Njoj su najteže pale suze njenog sina Slobodana, koje nije mogla da izdrži da gleda, pa je priznala da je poželela da on pobegne iz "Zadruge".

"Ono kad je ušla, pa sutradan kad sam ga gledala kako plače nisam mogla da se smirim. Ne mogu da gledam svoje dete kako plače i kako pati. Zaljubio se, pa šta? Je l' to greh? On će tamo da poludi, on odatle neće izaći čitav i zdrav. Ja bih najviše volela da se on zaleti i preskoči tu ogradu, da pobegne odatle, da se više ne zlopati, jer ovo što on preživljava tamo retko ko bi mogao da izdrži", kaže uznemirena Draginja.

Slobina majka kaže i da je njena snaka odlučila da je tuži zbog onoga što je pričala prilikom gostovanja u emisiji i prilikom kratkog ulaska u rijaliti.

"Meni je od dotične stigla opomena pred tužbu. A šta sam ja loše rekla da bih se razvlačila po sudovima? Ništa, samo ono što je istina. Nisam nikog vređala, nisam nikog opsovala. Ona priča da je meni drago što oni nemaju decu, a ja bih prva volela da dobijem unuče. To je toliko nisko i jadno da ja nemam reči na to čime se ona služi", objasnila je ona.

