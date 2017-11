Učesnica Parova, Miljana Kulić, priznaje da je svesna da postoji video materijal sa njom u glavnoj ulozi, ali da ne strahuje.

"Bila sam u dužoj vezi i bivši momak me je snimao, a da to nisam ni znala. Kada smo pogledali snimak, hvalio me da sam mnogo zgodna. Ne kajem se zbog toga", priznala je Miljana.

Ona je na kraju dodala da su ona i neimenovani dečko bili u vezi tri-četiri meseca.

