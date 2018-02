TAMARA ŽESTOKO OPLELA PO TEODORI: Otkrila istinu o vezi sa Žikom i pokopala bivšu drugaricu!

Nisi u "Zadruzi", ali stalno se priča o vama. Jeste li stvarno bile tolike đavolice, ili je samo jedna od vas bila đavolica?

"Svih tih godinu dana koje smo krile o našim odnosima, o našim svađama, sve to je nekad moralo da ispliva i evo sad se desio taj vulkan. U tom periodu smo krile, ali sad što više odmiče vreme, što je Teodora duže u "Zadruzi", sve se više i više priča. Onog trenutka kad je ona otvorila usta, tad smo i nas dve", bila je oštra Tamara u startu.

Izgleda da vam je baš nešto zamerila. Kako ste vi nju toliko povredile?

"Ne znam zaista, to morate nju da pitate. Nismo ni znale da nam je bilo šta zamerila, uvek je sa nama bila totalno normalna i opuštena, a i pre dva meseca, pre nego što je ušla u "Zadrugu", kad god bi me videla to je bio srdačan osmeh i srdačan zagrljaj... To govori o njoj. Ne znam šta drugo da kažem, osim da kad neko blati po grupi, po produkciji koja ju je izvukla iz prvog kruga, mislim da to dovoljno govori o njoj, ja nemam tu šta da dodam."

Tamara je prokomentarisala i Teodoru.

"Nikada nije bila ja pa ja, uvek je slušala, izgleda da ju je to i bolelo. Nije mogla da bude u centru pažnje, a kao što vidimo u "Zadruzi" - ona to i želi. To kod nas nije moglo da prođe..."

Da li je tačno da je Teodora bila sa Žikom Jakšićem, kao što se pričalo?

"Prvi put sam čula o tome. Mislim da je to nešto najbanalnije što sam čula u proteklih godinu dana. Ne znam odakle ta izjava uopšte, ali možda je to samo neki marketinški trik. Ja znam Žiku i privatno, znamo se svi, naravno... Stvarno smatram da to nije tačno."

Komentarišu da je Teodora devojka lakog morala... Da li je bila takva i u grupi?

"Nije, imala je momka tri godine dok je bila sa nama. Raskinula je s njim pred kraj naše grupe, posle toga stvarno ne znam šta se desilo s njom..."

Da li bi možda usla u "Zadrugu"?

"Tri puta su me zvali u "Zadrugu", bila sam primorana da ih odbijem, a sad se iskreno i ne kajem. Karijera se ne gradi tako, mislim da bi rijaliti izvukao iz mene ono najgore."

Sredom su žurke... Šta misliš, kakva bi bila Teodorina reakcija?

"Uuuu, to bih baš volela da vidim! Pričala sam već sa menadžerom, može da se desi da bih ušla da pevam, volela bih mnogo..."

Šta bi joj rekla?

"Ništa! Moja pojava bi bila dovoljna... Slomila bih je pojavom!"

