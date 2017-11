UNIŠTIĆE GA POTPUNO: Sloba optužio Kiju, a onda mu je ona pomenula muškarca iz spoljašnjosti zbog kojeg je zanemeo!

Naime, sve je počelo prepirkom oko statusa na Slobodanovom Tviteru od pre nekoliko godina, na kojim proziva porodicu Đogani, a koja su novinari otkrili u emisiji.

Tom prilikom se on pravdao da to nije on pisao, te da nikada nije želeo da proziva Luninu porodicu, niti bilo koga drugog, te da su to neistine.

Međutim, Kija tvrdi suprotno.

"Zar je logično da ja sa Anabelom budem u super odnosima i da pišem takvu glupost", rekao je Sloba.

"Slušaj, Slobodane... Nećemo sad da pominjemo to kakvo ti mišljenje imaš u smislu nacije, vere, politike... To je tvoja stvar", nadovezala se Kija.

foto: Printskrin

"Šta ti želiš? Da me ispromovišeš kao nekog zlotvora", brecnuo se pevač, a Kija je dodala.

"Mene boli uvo za to što si ti pisao, nego što ti lažeš. To je meni problem. Zato što ja znam da je to istina, znam da je to tvoj profil", tvrdila je njegova i dalje zakonita supruga.

Kulminacija je nastala kada su počeli da pričaju o detaljima iz spoljnog sveta, a Kija je u tom trenutku pomenula i svog novog dečka.

"Pa znaju svi... Svi pišu o tome. Bilo je na naslovnim stranama", rekla je Kija aludirajući na svog novog izabranika.

Na to se Sloba nasmejao i pitao je da li je zaista tako ili izmišlja.

foto: Printskrin Youtube

"Da. Slike naše, sve... Bili smo na svadbi, slikali su nas i poslali svima", tvrdila je Kija.

"Kakve svadbe", zanimalo ga je.

"U Crnoj Gori, kod njegove sestre", rekla mu je Kija.

"Ozbiljna veza znači", pitao je Sloba.

"Pa naravno... Znam mu porodicu", rekla je Kija.

Shvativši da je ozbiljna stvar Sloba je na kratko ućutao, a onda pitao kada su se upoznali. Nakon što mu je Kija priznala da novog dečka zna duže nego Slobu i da je bila sa njim leto pre nego što je upoznala Slobu, pevač je zanemeo.

Odmah ju je upitao da li je nešto među njima bilo i dok su ona i Sloba bili zajedno, a Kija je tvrdila da ne.

Iako se kiselo smejao nakon šoka, Slobi izgleda nije bilo svejedno kada je čuo da postoji mogućnost da je i on sam bio žrtva prevare.

foto: Printskrin Youtube

(Kurir.rs)

