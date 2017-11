ODUSTAJE OD PEVANJA? Stevan Anđelković dobio ponudu da se bavi ovim poslom!

Stevan Anđelković otkriva kako se nosi sa snimanjima i šta mu je projekat "TLZP" doneo.

"Iskren da budem, snimanja su naporna. Vikendima radim, sate provodim u putu, a tokom nedelje su probe za "TLZP", aktivnosti povezane sa šouom, snimanja, emisije. Jeste ponekad teško, ali većina ljudi danas naporno radi, tako da neću da se žalim. Ovo je nešto što donosi dobro i humano. Ponosan sam što sam deo čitavog projekta", kaže Stevan.

foto: Damir Dervišagić

Pevač kaže da mu je učešće u "TLZP" donelo pitanja o glumačkoj karijeri.

"Primetio sam da me sada svi pitaju zašto se ozbiljnije ne prihvatim glume. Godinama sam kod Kusturice u operi i to je uloga za koju sam emotivno vezan. Nisam razmišljao o nekim novim ulogama, ali toliko ljudi mi je pomenulo glumu u poslednje vreme, na svakom koraku su neki znaci koji ne treba da se ignorišu. Ako bih dobio neku zanimljivu ponudu, prihvatio bih je, što da ne. Gledao bih da to bude dobra uloga, koja ima neki smisao i koja bi mi se toliko dopala da ne bih mogao da odbijem. Ipak je pevanje moja prva ljubav i moje primarno zanimanje", iskren je Anđelković.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs, Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir