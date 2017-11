ODJEDNOM SAM OSETILA UDARAC: Kija otkrila šta joj je Sloba radio u krevetu! Svi su se šokirali!

"Sloba me je udario pesnicom u glavu. Ali u snu. Mi spavamo, i ja samo odjednom osetim udarac. Pre neki dan ja to prepričavam nekom, i on je valjda čuo u prolazu, i posle mi prilazi i pita: "Što si rekla da sam te udario u glavu?", pa smo se smejali kad sam ga podsetila na to", ispričala je Kija.

Priča o udarcima je počela kada je jedan od ukućana spomenuo samoodbranu, a Kija se, kako bi se opet našla u centru pažnje, umešala i dodala da se njoj modrice brzo pojavljuju.

Prošlo je svega tri dana od kada je Slobina supruga Kija postala ravnopravan učesnik rijalitija, a dešavanja u Zadruzi su nikad turbulentnija.



