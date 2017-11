TAMARA KARIĆ O BRAKU SA 15 GODINA STARIJIM SIMONOM: Ne mogu da pričam bajke, ništa više nije isto!

Tamara Karić za sadašnjeg supruga, producenta Simona, udala se pre više od tri godine, a samo pola godine kasnije u njihov život došla je ćerka Simona.

S obzirom na to da je Simon od nje stariji 15 godina, manekenka priznaje da su je nervirale predrasude ljudi zbog čega se udala za njega. Ona je otkrila i šta su joj jednom u lice rekli vezano za 15 godina starijeg supruga.

foto: Damir Dervišagić

"Na početku naše veze bilo je medijske hajke protiv mene, i to me je baš pogađalo, ali to nije moglo da stane na put našoj ljubavi. Samo nas je zbližilo još više", kaže Tamara.

Za razliku od mnogih javnih ličnosti koje tvrde kako i posle deceniju braka vole svoje bračne drugove istim žarom, Tamara priznaje da se sve promenilo između nje i Simona.

foto: Damir Dervišagić

"Pa ne mogu da vam pričam bajke u fazonu da eto prošlo je pet godina i da je između Simona i mene i dalje sve isto. To apsolutno nije tako. Normalno je da ljudi jednostavno uđu u neku monotoniju. Mi radimo non-stop, posvećeni smo detetu i istina je da nemamo mnogo vremena da se posvetimo jedno drugom kao na početku veze. Ja sam to prihvatila kao nešto normalno što se dešava svakom bračnom paru, jer radite više zarad dobrobiti tog deteta. Međutim, bez obzira na sve, ne damo ni Simon ni ja da nas to slomi", rekla je manekenka.

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir