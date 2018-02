KARLEUŠA SE SUOČILA SA PAGONISEM NAKON ŠTO JU JE PROZVAO: Najbolji i najušpesniji su uvek na meti nesrećnika koji vređaju iz očaja!

Naime, Pagonis je nakon imitacije Končite Vurst strgao sa sebe haljinu koju je nosio i pokazao da ispod nosi majicu s likom Nikole Tesle. Ovakav njegov gest nikome se nije dopao, a posebno pojedinim javnim ličnostima koje su ga osudile.

Dan nakon imitacije Nenad je izjavio da su mu mnogi zamerili što je to uradio, ali da im nije jasno zbog čega se nije bunio kada je imitrao Jelenu Karleušu, već sada, kad je dobio zadatak da bude Končita Vurst.



"Nije mi bio problem da se nađem u ulozi Jelene Karleuše, jer je ona žena. Kakva god da je, ona je žena i to ponosno nosi a tako se i ponaša. Da li je lezbijka ili nije, nije važno i da jeste, oblači se kao žena", rekao je Pagonis.

Ovu njegovu izjavu Jelena je oštro prokomentarisala na Tviteru i posebno mu zamerili na rečenici “kakva god da je, ona je žena”. Pagonis je objasnio izlet i situaciju sa JK.

"Cela ta moja izjava je izvrnuta. Nakon mog nastupa i imitacije Končite Vurst napali su me pojedini ljudi na društvenim mrežama, govoreći kako nije u redu što sam to uradio. Njima je zasmetalo što sam imitirao Karleušu pre nekoliko emisija, a tada nisam imao problem da se nađem u koži jedne žene. Napisali su da je Jelena gora od Končite i uputili su veliki broj uvreda na njen račun. Ja sam izjavio da ljudi mogu da misle o Jeleni šta god žele, ali da je ona velika zvezda i da je kul osoba", kaže Nenad i dodaje:

"Upoznao sam je na snimanju TLZP i zaista mi se dopala. Nemam ništa protiv nje i nisam imao nameru da je uvredim, već da je odbranim. Voleo bih da me je Jelena pozvala kako bih joj rekao da ništa od onoga što je interpretirano u medijima nije baš tako", rekao je Pagonis.



S druge strane, Jelena Karleuša kaže kako bi Pagonis ipak trebalo malo da povede računa o tome kako se izražava.

"Nije mi se svidela rečenica: „Kakva god da je Karleuša...“ Od koga da me brani, od nebitnih luzera?! Najbolji i najušpesniji su uvek na meti nesrećnika koji vređaju iz očaja, i on to mora da zna! Ne da im se još pridružuje u napadu na mene! Razumem da on nije vičan plivanju u ovom šou-biz blatu, ali mora da bude veoma pažljiv kada daje izjave. Pogotovo o meni. Sa zadovoljstvom sam prihvatila da budem gost u TLZP, najviše zbog njega", rekla je Karleuša.

