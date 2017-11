DRAMA U PAROVIMA: Požgaj u suzama hoće da napusti vilu!

Tokom sinoćnih nominacija u vili rijalitija " Parovi " došlo je do prave drame. Aleksandar Požgaj je demonstrativno odbio da nominuje i želeo da izađe iz vile.

Razlog zbog kog se Požgaj potresao je što, navnodno, produkcija nije ispoštovala dogovor da se vidi sa ženom.

Kako kaže to mu je bilo potrebno i to nije dobio a danima traži. Jako se potresao jer želi da se vidi sa njom da je pustio i suzu. Produkcija mu je objasnila zašto je to sada tako i pokušali su da stupe sa njom u kontak ali je nisu dobili jer je ona zaspala.Kako su mu rekli čuće se sa njom sutra a uskoro i videti.

"Ako može malko razumevanja dok je ne vidim da ne učestvujem, ja prema sebi sam kriticar sam prema sebi sudim,opet sam ispao majmun. Dobacuju mi za stolom tamo nek ispada tako meni je stalo da ja vidim svoju ženu. Ovo je moja lična borba sa samim sobom, meni žena znači najviše u životu. Ceo dan čekam to neko vreme da se vidim sa njom, kome da objasniš da ti pare nisu u prvom planu nego to malo vreme da se vidim sa njom", rekao je Požgaj.

foto: Aleksandar Jovanović

Nešto kasnije, njegova supruga Ivana se uključila u vilu kako bi umirila svog supruga koji je večeras izuzetno emotivan zato što je nije video.

"Nemoj plakati ljubavi, došlo je do nesporazuma večeras. Ja sam bila tamo donela ti stvari nisam razumela da se vidimo. Sutra ćemo se videti ne brini ništa volim te", rekla je Ivana.

Aleksandar se još više potresao kako je čuo, nije mogao da progovori reč rekao je samo da ne želi ništa ovako javno i da će nasamo sa njom popričati o svemu.

foto: Printscreen

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir