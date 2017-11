DRUGARICA OTKRILA SVE: Sanja uništila Veljkovu veliku ljubav! Susret u kafani je sve promenio!

Kako je otkrila njena drugarica, upravo je ona kriva za raskid Maše Terzić i Cecinog sina.

"Sanja je znala da je Veljko u vezi sa Mašom, ali joj to nije smetalo. Oni su se upoznali u klubu u kom je ona radila kao hostesa. Tada su razmenili brojeve i čuli se redovno, a nekoliko puta je Veljko sa drugarima bez Maše dolazio u noćni klub gde je ona radila. Svaki put posle provoda otišli bi u njen stan. Veljko joj je jednom prilikom rekao da će možda ostaviti Mašu… Međutim, nakon toga, ona je sa drugaricama izašla u jednu kafanu i tamo zatekla Veljka sa Mašom. Prišla je da mu se javi, a on se izgubio. Bila je malo bezobraznija pa mu je pred Mašom odbrusila "Šta se praviš frajer kao da me drugi put vidiš u životu?" a onda se nasmejala i dobacila Maši: "Pitaj dečka što izlazi u klub zbog tebe! Okrenula se i smestila za svoj sto, a Maša i Veljko su posle 5 minuta napustili kafanu. Sutradan je Sanji stigla poruka od Ražnatovića da je ispala jadna i da mu se više nikad u životu ne javi! Ali nije mu ostala dužna, pa mu je žestoko odgovorila. Nakon toga joj više nije pisao", priča Sanjina drugarica i dodaje da su Veljko i Maša posle samo par dana od sporne situacije raskinuli.

foto: Kurir

Sanja nije prva osoba koja je u rijalitiju govorila o Veljku Ražnatoviću. Njena cimerka Luna bila je u ljubavnoj vezi sa njim, a Marijana koja je trenutno učesnica konkurencijskog rijalitija "Parovi", takođe je otkrila da se dopisivala sa Veljkom.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Star, Sanja Asrsić)

Kurir

Autor: Kurir