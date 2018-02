Goca Tržan i Raša Novaković: Naša borba za potomstvo

Nakon što su obeležili drugu godišnjicu braka, pop pevačica i njen suprug govore o novim planovima za odlazak na vantelesnu oplodnju i ističu da nisu opterećeni godinama jer se prave stvari uvek dese kad treba...piše Glossy.



Sve što je do sada postigla u životu, svi uspesi jednako, kao i padovi, utkali su sigurnost na koju se pevačica Goca Tržan (43) danas najviše oslanja u životu. Ne usteže se da javno govori ne samo o svojoj sreći, koja je već više od deset godina drugo ime za njenu naslednicu Lenu, već i o problemima, pogrešnim ljubavnim procenama, nasilju koje je trpela, razvodu koji je ostavio ožiljke na njenom srcu...

Sve je to prethodilo ljubavnoj bajci koju danas živi sa četrnaest godina mlađim izabranikom Radomirom Rašom Novakovićem. I pre nego što su se jedno drugom zakleli na večnu vernost 29. septembra 2015. godine, njih dvoje su govorili o želji za zajedničkim potomstvom i o planovima za odlazak na vantelesnu oplodnju, koji su im i danas važni, ali ne i opterećujući. I o ovoj temi, kao i o mnogim drugim važnim, razgovaraju otvoreno s najmlađim članom porodice.



Glossy: Kako ste obeležili dve godine braka?

Goca: Vodili smo dete na večeru, pričali i smejali se. Nije nam taj datum previše bitan, a ja inače nisam formalista. Živimo tako da planovi znaju da nam se promene tri puta u jednom danu. Trudimo se da priredimo sebi uživanje kad god je moguće. Sve je manje vremena da budemo zajedno, ali se zato sve više volimo. Često odemo i kod Rašinih u Bač. Tamo vreme sporije teče i Lena i ja obožavamo da odemo kojih mojih svekra i svekrve jer se osećamo kao kod svoje kuće, sigurne i voljene.

Raša: Preko nedelje sam ozbiljan poslovni čovek jer sam počeo da radim komercijalni posao u jednoj firmi koja se bavi izvozom žitarica, a preko vikenda sam zabavljač.

foto: Andreja Damnjanović



Glossy: Nemate tajni pred Lenom?

Goca: Razgovaramo o svemu što ona može da razume, jer ima stvari koje su neprikladne za njene godine. Trudimo se da joj objasnimo svaku nedoumicu, ako postoji. Vodimo normalan porodični život i trudimo se da nam porodica, i meni i mom suprugu, bude na prvom mestu. Za nju radimo i ginemo. Važno je pred decom stvarati atmosferu poverenja, zato je ne lažemo niti krijemo nešto od nje.



Glossy: Smogli ste snage da javno govorite i o nasilju koje ste pretrpeli u vezi.

Goca: I o tome pričamo, ali na način koji ona može da razume. Nije lako imati dete danas. To je najveća nagrada, ali i pakao kad pomislite šta im sve predstoji u životu. Od toga da će krenuti da izlazi s drugarima u noćni provod, pa bi moj suprug i ja trebalo da je naučimo kako da se zaštiti i predupredi eventualne probleme koji bi mogli da se dese. Zato i pričamo o nasilju u porodici.

Glossy: Postoji li nešto što joj Raša ipak bolje objasni od vas?

Raša: Lena kaže da sam strpljiviji od mame. Pre neko veče sam joj objašnjavao da je bolje da se na spavanje odlazi ranije jer ćemo ujutro biti spremniji za nove izazove. Imaćemo ceo dan u svojim rukama. Nas dvoje uvek imamo neke teme o kojima se složimo. Moramo da slušamo nove generacije jer živimo u njihovom vremenu, koliko i oni u našem.



Glossy: Devojčicama se, dok su male, često govori da u životu treba da slušaju svoje srce. Savetujete li je tako, s obzirom na to da ste sebe nazvali svetskim šampionom pogrešnih izbora?

Goca: Bila i ostala, još me niko nije pobedio!

Raša: Treba u životu slušati zdrav razum, srce ume i da prevari (smeh).

Goca: Lena je drugačijeg temperamenta od mene, baš kao i od Raše. Ona je Blizanac sa podznakom u Strelcu i uopšte nema problem da odvoji racio od emocija, s čim sam ja često imala problem. Već sada vrlo jasno stavlja sve na svoje mesto, a ako ima nedoumicu, onda pita. Trudim se da je ne savetujem iz svoje pozicije nego iz njene vizure.

foto: Andreja Damnjanović



Glossy: Kažu da su ćerke privrženije očevima. Kako to kod vas funkcioniše, s obzirom na to da Lena ne raste uz biološkog oca?

Goca: Biološki otac može da bude svako. Ali pravi otac je čovek koji detetu daje podršku, koji ga čuva, pazi i mazi, koji ga voli. U tom slučaju, sva usvojena deca bi mogla da kažu kako nemaju prave roditelje. A usvojena deca su odabrana! Moja ćerka ima svoju mušku figuru za koju je vezana jer je Raša prisutan svakodnevno u njenom životu, i to kvalitetno. Pruža joj sve ono što treba. Volela bih da je Lenin biološki otac drugačiji, da ima drugačije prioritete u životu, to bi me činilo vrlo srećnom. Ali ne mogu ja da popravim sve u nečijem životu. On mora da se postara da bude bolji čovek i otac, kao što se ja svakodnevno trudim da budem bolja majka, supruga i domaćica, bolji čovek. Svako mora da radi na sebi. Vrlo sam srećna i zadovoljna žena. Mi smo srećna i stabilna porodica bez problema, a i kad nam naiđu, razgovaramo, plačemo zajedno i prevazilazimo ih skupa.

Raša: Dobro, ne plačemo baš svi (smeh).



Glossy: Život ipak brine o ravnoteži. Iz jednog pogrešnog izbora dobili ste najveću nagradu - divnu ćerku.

Goca:Tako je. Zahvalna sam i svemiru i bogu što sam napravila takav izbor, jer sam iz njega dobila najbolju osobu na svetu - moju ćerku i za nju bih to opet uradila. Moja ćerka je ogromna nagrada i za nju bih bila spremna sve ponovo da prođem. Svakako postoji način kako da objasnim svom detetu da niko, čak ni roditelj koji te je stvorio, nema pravo da ti pravi probleme u životu. Ovo je lekcija i za Lenu da se bori za sebe i da ne mora nikoga i ništa da trpi u životu, jer trpno stanje kasnije uzrokuje nezadovoljstvo, nesreću i gorčinu, što može ozbiljno da ugrozi zdravlje.



Glossy: Savetujete li je onako kako je vas učila majka?

Goca: Ne, jer su naše majke potpuno drugačije vaspitavane. Učene su da je na ženi da sačuva brak i da ćuti, a muž je dobar šta god radio samo da ne tuče. Ipak, vremena su se promenila, žene su počele da se osamostaljuju i zarađuju. Muškarac mora da mi pruži malo više. Previše žena zato što ćute danas dobija srčane udare i problem sa štitastom žlezdom.

Raša: A koliko je obolelih muškaraca?

Goca: I to je tačno, ali ja sada pričam o ženama. Štitasta žlezda je simptom za neizgovorena nezadovoljstva. Ne želim da budem bolesna žena po cenu da budem sama. Ja sam svojoj porodici i detetu potrebna zdrava i prava. Ne želim nikoga da trpim, niti želim da neko zbog mene nije srećan.



Glossy: Vaša majka je zbog stresa doživela srčani udar?

Goca: Pre petnaest godina ustanovljena joj je angina pektoris. Bila je strastveni pušač punih 40 godina, kao i tata, a cigarete je, umesto još tada, ostavila tek pre tri-četiri godine. Nije vodila računa o sebi i usledio je ozbiljan infarkt, nakon čega su joj ugradili tri stenta. Srećom, sada je dobro i oporavlja se. Iako je moj tata zaista pažljiv, bilo mi je simpatično kada je rekao da je, dok je mama bila u bolnici, opeglao sav veš. Prvi put posle 45 godina braka.

foto: Andreja Damnjanović



Glossy: Utiče li stres i na vaše zdravlje?

Goca: Trudim se da sve negativno izbacim iz sebe. Izvičem se, isplačem, a imam i zahvalan posao pomoću kog mogu sve negativne emocije da pretvorim u ludački pozitivnu energiju. Naučila sam da kad mi je najgore, budem najbolja. To mi je možda i najbolja osobina, ako za sebe mogu da kažem da ih imam.



Glossy: Govorite vrlo sugestivno, kao da se ničega ne plašite. Tako je i kad je reč o planovima za novo potomstvo, iako ima žena koje nakon prvog porođaja drugoj trudnoći pristupe s dozom straha?

Goca: To su neke fine, nežne žene, ali mene vodi adrenalin! Trudnoća bi sada za mene bila isto kao ponovljeni skok padobranom s 10.000 metara. Iako sam imala težak porođaj koji je trajao čak 13 časova, sutra bih opet sve ponovila jer je nagrada neverovatna. Uživaću u celom tom procesu bez obzira na sve.



Glossy: Opterećuju li vas godine i da li vam protok vremena donosi pitanje hoće li se desiti nova trudnoća i kada?

Goca: Volela bih da sam malo svesnija svojih godina, ali i dalje se ponašam kao devojčica. Nemam nikakve strahove u životu. Uvek mislim najbolje i najbolje i dobijem. Ne pravim preveliku dramu i ne bojim se ničega. Život je toliko kratak, a kad treba da zaronim u neki problem, samo se pitam šta je najgore što može da se desi. Da izgubim život? Bože moj, doći će neki novi. Ne bojim se ničega i uvek mislim da će sve biti onako kako biti mora. Imam utisak da sam rođena pod srećnom zvezdom, što su mi i astrolozi potvrdili, i da će se sve loše uvek završi na najbolji mogući način po mene.

foto: Andreja Damnjanović



Glossy: Kada ponovo idete na vantelesnu oplodnju?

Goca: Za nas je to izazov kao i bilo šta drugo. Predstoje nam kontrole kod lekara. Ima mnogo analiza koje treba da obavimo, ali nikuda nam se ne žuri. Kad bude, biće. Prijatnije je i lakše poroditi se kad si mlađa, ali majčinstvo u mojim godinama ima i te kakve prednosti. Donosi manje strahove, mnogo si svesnija svog bića i svega što te okružuje. Inače, mi javno govorimo o vantelesnoj oplodnji ne zato što nama to prija nego zato što me mnogo ljudi i prati. Ako ćemo pomoći makar jednom paru time što pričamo da se ne stidimo toga, uspeli smo u životu i sve ovo ima smisla. Nije to nikakva sramota. Ima mnogo ljudi koji se bore sa sterilitetom i osećaju se jadno jer naše društvo ne prihvata bolest i nemoć. Želim da dam podršku sličnima nama.



Glossy: Raša je dobio potvrdu u praksi da može da bude dobar tata.

Goca: Ne bismo ni opstali da nas Lena nije podržala. Kad smo se upoznali, rekla sam mu da mi je ćerka na prvom mestu. Ona je sudelovala u tome da mi budemo zajedno i prva ga pozvala da živi s nama.



Glossy.rs/Jasmina Antonijević Milošević

