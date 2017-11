SMEJEM SE I KAD MI SE NE SMEJE: Miri Škorić se 4 puta vraćao rak, a ćerkina odluka ju je naterala na veliku promenu

"Mora čovek da se smeje svaki dan, ali ne volim da budem patetična. Kada mi je teško, sve okrenem na crni humor, ali opet na neki svoj račun. Ne možeš uvek da budeš onakav kako se zapravo osećaš. Moj posao se zapravo svodi na to da se smejem kada ne mogu da se smejem. Kada mi je teško, napravim da mi bude dobro.

Nikada se nisam povukla sa scene, prisutna sam. Nekada sam morala opravdano da budem odsutna. Ljudi koji mene poznaju znaju da sam šaljivdžija i da nisam čelična ledi. Volim da pravim šale na svoj račun, pa tek onda na tuđi", kaže Škorićeva.

Ipak, kada je prebrodila težak period Mira se nije toliko često pojavljivala na malim ekranima. Iako mnogi žele da je vide, ona je smatrala da će biti u javnosti samo onda kada ima šta da kaže. Ipak, jedna odluka njene ćerke Milice ju je naterala da promeni svoje razmišljanje.

"Ona je krivac za to što sam u humanitarnom šou-programu “Tvoje lice zvuči poznato”. Naterala me je i morala sam. Smatrala je da je to prava stvar za mene. Iskrena da budem, nešto nemam sreće sa numerama i maskama, sve nešto ide kontra od onoga što mislim da je dobro za imitaciju. Nosimo po tri kilograma maske na licu i to nije lako", iskrena je bila Mira.

