ŠOK ISPOVEST TOZOVCA ZA KURIR! Tito me proglasio izdajicom, to je bio NAJTEŽI TRENUTAK U MOJOJ KARIJERI!

Često su me saslušavali. Oduzeli su mi pasoš zato što sam pevao našim ljudima u inostranstvu. Tad je krenula priča da su me zabranili jer sam srbovao, priča Živković

Predrag Živković Tozovac (81) odavno je stekao titulu najznačajnijeg folk pevača na ovim prostorima. Pre 52 godine počeo je karijeru singl-pločom „Olistala šuma“, nakon čega je snimio mnogo hitova koji se slušaju i danas. Jedan od njih je i „Jeremija“, koji je Tozovcu, pored slave, doneo i mnogo problema.



Pričalo se da zbog nje nije bio omiljen kod tadašnjih državnika, da su mu branili da napusti Jugoslaviju, da je bezbroj puta zbog toga saslušavan. Živković kaže da je istina da su mu 1971. godine oduzeli pasoš, ali povod nije bila njegova hit pesma.

Strah zbog „Jeremije“



- Nikada „Jeremija“ nije bio zabranjen, to nije tačno. Moja prijateljica Rada Trifunović, urednica na Radio Beogradu, jednom prilikom stavila je „Jeremiju“ kao predlog za hit meseca, i to među zabavnom muzikom. Kad su počeli da stižu glasovi samo za nju, Rada se uplašila i skinula tu pesmu, pa je stavila „Mirjanu“. E onda je to neko primetio i tako je krenula priča „Tozovca zabranio Tito jer je srbovao“. Gluposti, ja ne verujem da je to ikada došlo do Tita, ali dobro - priča pevač za Kurir.



Potom je nastupio jedan ružan period u karijeri Živkovića, kad su mu zabranili da napušta državu i oduzeli mu pasoš. Kako kaže, bilo je to zato što je pre toga nastupao u inostranstvu, pa su neki državni organi smatrali da on tamo peva četnicima u emigraciji.

Progone me slike rata



- Pasoš su mi oduzeli za vreme Tita zato što sam pevao našim ljudima u inostranstvu, to se tada smatralo kao izdaja. Odnosno, tako su smatrali pojedinci u državnom aparatu. I mnogim mojim kolegama koji su išli preko oduzimali su pasoš. Često su me pozivali na saslušanja. Ali i to je prošlo, pasoš su mi vratili Draža Marković i Branko Pešić - kaže Tozovac.



U rodno Kraljevo retko odlazi. Ne zbog toga što tamo nema mnogo rodbine već zato što mu se vraćaju ružna sećanja iz teškog detinjstva.

- Ne idem Kraljevo, baš retko. Tamo nemam nikoga osim sestre od tetke. Iskreno, mnogo se potresem kad idem tamo. Mesec dana ne mogu sebi da dođem kad se vratim iz Kraljeva i zato izbegavam da idem. Još su mi u glavi slike iz Drugog svetskog rata. Nikada neću zaboraviti kad su mog kuma, koji je imao 12 godina, streljali Nemci. Otac je otišao od kuće nešto da završi, rekao nam je: „Vraćam se brzo“ i nikad se nije vratio. Posle smo saznali da je streljan - prisetio se Tozovac.



Ljubavni život BIO U ŠEMI SA ŽIŽOM, PRVI PUT SE OŽENIO U 80.

Žiža Stojanović, aktuelna učesnica rijalitija „Zadruga“, nedavno je otkrila da je Tozovac bio veliki šmeker u mladosti i da je čak i nju zaveo. - Tozovac je jedan šmeker. To je bila jedna šema u Beogradu kad sam bila mlada - ispričala je glumica.

Živković je prvi put stao na ludi kamen tek u 80. godini, kad se venčao sa dve decenije mlađom izabranicom Mimom, s kojom je u ljubavi više od tri decenije.

Ne voli moderno SLUŠAM SAMO JOKSIMOVIĆA

Muzika koja je aktuelna poslednje dve decenije Živkoviću se nimalo ne sviđa, ali kaže da je izuzetak Željko Joksimović, čiji rad poštuje. - Volim da odem na Joksimovićeve koncerte, to me opušta i relaksira. On je jedini muzičar mlađe generacije koga volim, jedino njega slušam - rekao nam je pevač.

