GOGA SEKULIĆ OTVORILA DUŠU: Pevačica ispričala sve o veštačkoj oplodnji i krizi u vezi sa 15 godina mlađim dečkom!

Goga Sekulić zbog Uroša trenutno živi u Cirihu, a šta je razlog trzavica među njima otkrila je svojim fanovima.

- Generalno svi parovi nalete na krize bilo da su u braku ili vezi. Konkretno kod nas dvoje bude nervoze jer ja dosta putujem zbog nastupa i snimanja koja su u Beogradu, takođe Uroš ima dosta takmičenja i onda se poželimo. To ponekad jeste lepo, ali kada se često putuje, dođe do krize. To je sve normalno i prolazno, a za dalje planove više ne želim da govorim unapred jer se nikada ne zna. Šta god bude dobro, ili ne daj bože loše, obavestiću vas - rekla je Goga.

foto: Damir Dervišagić

Da li si ušla u proces vantelesne oplodnje kao što se pisalo?

- Zasad nema potrebe za tim, što ne znači da sam protivnik.

Da li na estradi ima prijateljstva i koliko su ti kolege zabijale nož u leđa?

- Može da se desi prijateljstvo ukoliko su obe strane iskrene, što je retkost, ne samo na estradi već generalno! Ja sam imala loše iskustvo, ali šta ćeš, to je život. Meni bude žao što je taj neko pogrešio.

foto: Damir Dervišagić

Kada bi saznala da ne možeš prirodnim putem da ostaneš u drugom stanju, da li bi se podvrgla vantelesnoj oplodnji ili bi usvojila dete?

- Ako ne daj bože dođe do toga, naravno da bih uradila sve na svetu da postanem majka jer to je nešto najlepše. O usvajanju nisam razmišljala, ali bih pomogla svakom detetu.

Razlika u godinama između tebe i Uroša je skoro pa deceniju, pogađaju li te komentari da šetaš dete pored sebe?

Kada smo se upoznali, ja sam mislila da on ima 27 ili 28 godina, a on je mislio da je meni 32 ili 33. Kada sam čula koje je godište, bilo mi je malo previše. Međutim, počeli smo da se viđamo i to se nije osećalo. Zavisi ko kako živi. On ima sportsku karijeru i radi, samostalan je, ja takođe, tako da se razlika ne oseća.

foto: Damir Dervišagić

U slučaju da te Uroš uslovi da biraš između karijere i vaše ljubavi, šta bi žrtvovala?

Ljubav mi je bitna kao i porodica! Ako je sve u redu među nama, onda bih odabrala ljubav, a muzika može uvek biti hobi.

Kurir.rs/Puls, Foto: Damir Dervišagić

