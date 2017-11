FOLK PEVAČICA IZGUBILA TRI SUDSKA SPORA: Merima Njegomir duguje državi 35.000 dolara, šest i po godina nije plaćala kiriju

Merima Njegomir dužna je da plati 35.000 dolara Diplomatskom stambenom preduzeću, koje je protiv nje dobilo tri sudska spora za neisplaćene kirije za stan, saznaje Kurir.



Estradna umetnica već dugo je na sudu zbog spora s „Diposom“, koji joj je 1998. iznajmio stan, a ona neko vreme nije plaćala stanarinu. Dug se u međuvremenu nagomilao, pa su stanodavci morali da potraže pravdu preko suda.



Obećali joj otkup



Donete su ukupno tri presude u korist „Diposa“, a samo na osnovu poslednje Merima je dužna da im isplati čak 35.000 dolara. Ovu informaciju potvrdio nam je Merimin pravni zastupnik Vojkan Simić.

- Stan koji je bio predmet spora nalazi se u Ulici Narodnog fronta i Merima je tamo živela 16 godina sa četvoro dece. Plaćala je zakupninu 600 dolara. Taj ugovor je otkazan u aprilu 2008, a iseljena je u septembru 2014. U tom periodu od šest i po godina nije plaćala zakupninu jer je imala uverenja tadašnjih funkcionera da se očekuje zakon kojim će se dozvoliti otkup „Diposovih“ stanova trenutnim zakupcima - rekao je pevačicin advokat.

Nije platila 5.855 dinara DUGUJE I ZA PARKING

Prema podacima s portala Sudovi Srbije, pevačicu trenutno jure izvršitelji zbog duga od 5.855 dinara za neplaćeni parking. Prvi osnovni sud doneo je presudu da je Merima dužna da plati ovu kaznu, ali pošto to nije uradila na vreme, na zahtev JKP „Parking servis“ sudija je angažovao izvršitelje za popis i oduzimanje imovine.



Zbog dugovanja Merima ima problem i sa izvršiteljima, koje je sud odredio da joj plene imovinu radi naplate dugova.



Nacionalna penzija



- Kad su je iselili iz stana, počele su da stižu presude za koje ona nije znala. Saznala je tek kad su joj došli izvršitelji na vrata da joj plene imovinu, uopšte nije bila uključena u sudski proces, nego su pozivi i presude bili upućivani preko oglasne table - kaže advokat.



Simić se u proces uključio tek kad je pevačici stigla i treća tužba od „Diposa“, koju je takođe izgubila na sudu.

- Presuda je doneta u maju 2016. i po njoj je Merima dužna da plati 35.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti za zakupninu od dve godine. Specifično je to što je Merima po ugovoru morala da napusti stan onda kada joj otkažu ugovor, a ako to ne bude učinila, platiće duplu stanarinu. Zato je dužna da plati 35.000 dolara umesto 17.500. To se zove ugovorna kazna. Moram da kažem da je apsurd to što Merima, kao istaknuti umetnik, od države nije dobila ništa osim nacionalne penzije. Ja sam već razgovarao s ljudima iz „Diposa“, pokušavamo da nađemo način da se taj dug balansira jer je nepravedno velika suma - rekao je advokat za Kurir.



Više puta smo pokušali da dobijemo komentar od Merime, ali ona se nije javljala.



Zaboravila na mobilni i infostan TUŽILI JE ČAK 19 PUTA!

Pored tri tužbe od „Diposa“ i „Parking servisa“, Merimu su pre nekoliko godina tužili i za dugovanja za mobilni telefon i infostan. Ukupno je na njenu adresu za nekoliko godina stiglo čak 19 tužbi. Većina sudskih potraživanja bila je zanemarljive vrednosti, kao što je dug prema mobilnom operateru od 2.892,27.

Kurir / Lj. Stanišić - I. Ercegovčević

