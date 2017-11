BRENA PROMENILA PLOČU: Uplašena za Prijovićku i trudnoću! Nema više svađe, sad joj deli savete!

Naime, mediji su brujali o navodnim svađama Lepe Brene i Aleksandre Prijović, ali stvari su se promenile.

Folk diva se čak i zauzela da im pomogne oko svega što ih muči u vezi, kao i u planovima za potomstvo o čemu već duže vreme razmišljaju.

"Brena ima otvoren odnos sa Prijom i njih dve pričaju o svemu. Ona je prva posavetuje kada dođe do svađe sa Filipom, jer on ima karakter sličan kao i njegov otac Boba. To je Aleksandri baš pomoglo u vezi jer se uvek sklanjala kada mu naiđe žuta minuta. Sada joj je Brena dala neke savete oko trudnoće koju planiraju već tokom sledeće godine, jer se malo uplašila da to neće ići tako lako", otkriva izvor blizak porodici.

