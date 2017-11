DANAS MU SE SVETI ZA SVE: Kija priznala da već 2 godine ne veruje Slobi ništa, zbog ovoga što joj je pred svima uradio!

Kija je sada sa ukućanima podelila detalje iz zajedničke prošlosti i jedan događaj koji joj je pokazao da Sloba nije onakav čovek za kojeg je mislila da se udala.

"Bila je ljubav velika, sa moje strane. Očigledno nije bilo sa druge strane. Na početku je bila kao druga dimenzija. I ja sam bila drugačija, i on je bio drugačiji... Bili smo slepo zaljubljeni. Odnos se menjao vremenom", rekla je Kija.

Nakon toga je dodala da je prekretnica u njihovom odnosu bio pre dve godine.

"Pre dve godine, meni se srušio svet, jer je on bio malo nestašan... Na njegov rođendan, 20. juna, kada je bilo polufinale "Pinkovih zvezda", ja sam tek julu videla te poruke, da se dopisivao, kada sam ja jurila da ga iznenadim... Činiš sve za nekoga, a onda ti zabije nož u leđa. Mene je to jako povredilo. Ja sam mislila da on mene nikada neće povrediti. Nakon toga je krenulo sve nizbrdo, čim sam saznala to. Za neku drugu devojku, što on poriče. Ja imam poruke", rekla je Kristina.

