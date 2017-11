(FOTO) PRETUČENA BIVŠA UČESNICA FARME: Bila je žrtva dečka, a onda u otvorenom pismu priznala sve!

Naime, Barbara Peterčić smogla je snagu i napisala otvoreno pismo u kom je priznala sve kroz šta je prošla.

Ona je učestvovala u rijalitiju "Farma" koji se prikazuje u Hrvatskoj, a na potresan način otkrila je da je bila žrtva obesti svog dečka.

"Mnogi to podržavaju isto kao i ja ali mnogi i misle da se to njima ne može desiti. To sam do nedavno mislila i JA. Shvatila sam šta znači biti "slep" u ljubavi. Kao i svaka druga žena zaljubila sam se, bila srećna.. Njegove mane mi nisu smetale, jer sam videla samo ono što želim videti.. Drugi ljudi su me upozoravali, ali kao što sam i napisala, ja sam bila slepa. Sve do nedavno. Sve do nedavno, dok mi osoba koju sam volela više od svega nije priuštila noć koju nikada neću zaboraviti, noć provedenu na traumatološkom odeljenju, sa šavovima na glavi. Naime moj bivši "dragi" je zavisnik od alkohola. Hiljadu puta je obećavao da će se ostaviti toga, i ja sam mu verovala. Dok me jedne noći nije brutalno pretukao i ostavio me da u krvi ležim na putu kao zadnje smeće. Te noći sam izgubila svoje JA.. Te noći ON je ubio u meni zadnje atome snage.. Te noći sam shvatila ono što su mi drugi govorili a ja uporno poricala. Kako reći ljudima koji su me sve vreme upozoravali na njega da se "to" desilo? Kako objasniti ljudima koje volim otkud mi te modrice, potres mozga, podivi, šavovi na glavi? Slagala sam", napisala je Barbara, a onda dodala:

"Istinu je znala samo moja uža porodica, koja je uz mene bila u bolničkoj postelji.. Svojoj daljnjoj rodbini sam slagala da sam pala niz stepenice kako me ništa ne bi pitali, kako bih mogla da ćutim dok sam u sebi vrištala iz sveg glasa, dok se sva moja ljubav pretvorila u mržnju. No, više NE MOGU. Neka svi znaju kakvo je on smeće od čoveka! Neka svi znaju kakav je alkoholičar, psihopata, bolesnik koji ima svoje verne pratitelje koji pojma nemaju kakvog zlostavljača prate.. Ni jedna žena nije zaslužila takav tretman. Ni jedna žena nije zaslužila da se prema njoj itko tako odnosi.. Ni jedna žena ne mora da ćuti o tome i oseća se jadno, poniženo. JA SAM DOSTA ĆUTALA!! Ljudi koji vas vole, shvatiće vas i biti uz vas u svakom trenutku.. Eto.. Skupila sam hrabrosti, svima Vam rekla što mi je na duši i molim Vas da me razumete, ne osuđujete i ne postavljate neka dodatna pitanja jer mi je, bez obzira na ovu javnu ispovest, i dalje teško. Budite hrabre, žene moje. Otvorite oči i ne poričite stvari, jer svakom se može desiti", zaključila je.

Ona se svima zahvalila na pomoći i naglasila da nikad nije kasno da se počne život iznova!

