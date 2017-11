ZAHAR PRIZNAO DA JE ŠVRLJAO U BRAKU: Goci nisam bio dobar suprug!

Milutin Popović Zahar ne priča često o svom desetogodišnjem braku s pevačicom Gocom Lazarević, ali je za Kurir otkrio da je on velikim delom krivac što je došlo do razvoda. Čuveni violinista i kompozitor ističe da ga sada zbog toga grize savest.



Zahar priznaje da prema bivšoj supruzi nije uvek bio korektan i da njihov brak možda i ne bi propao da nije švrljao.

- Goca i ja smo deset godina bili u braku, a rastali smo se zbog nesuglasica. Iskreno, nisam bio idealan suprug. Sad mogu to da priznam. Često sam lutao po svetu i nisam bio uzoran muškarac. Ipak, mi imamo mnogo lepih stvari iza sebe i siguran sam da Goca ima divne uspomene na taj naš period - počeo je Zahar i dodao da, uprkos svemu, sa bivšom ženom danas ima sjajan odnos.

- Često su pisali da Goca i ja imamo neke sporove. Pa onda ona jedan dan izjavi: „Jao, ne znate kakav je Zahar“, a drugi dan izjavi kako me voli. Istina je da smo ona i ja u odličnim odnosima. Super komuniciramo, ja sam odličan prijatelj i veoma je poštujem. Ne mogu da mrzim majku svoje dece. Gledam kad god mogu da joj pomognem - kaže kompozitor.

Ipak, Zahar nam priznaje da, iako sa sinom Milošem i ćerkom Marijom ima dobar odnos, smatra da im nije posvetio dovoljno vremena.

- Bio sam dobar otac, ali nisam dovoljno vremena provodio s porodicom, naročito sa decom. Zbog toga me grize savest. Suviše vremena sam uložio u estradu umesto u prave stvari - priča Milutin i dodaje da je uprkos svemu veoma ponosan na njih i da je Goca, kada je vaspitanje u pitanju, odradila odličan posao.

- Sva moja deca su uspešna. Sin je filmski režiser, ćerka je magistar slikarstva. Imam ćerku Ljiljanu iz prvog braka koja piše verske pesme. Ona je napisala „Podignimo Stupove“. Od ćerke Marije imam i unučiće Balšu i Dunju. Njega zovu mali Zahar. Po hodu i gegovima je isti ja. Ali on se ljuti i kaže: „Neću više da budem Zahar, dosta mi je“. A unuka Dunja je prepametna i multitalentovana devojčica. Prava mudrica - završava on.



Razočaran

ČETIRI PUTA ME ODBILI ZA NACIONALNU PENZIJU



Milutin Popović Zahar jedan je od umetnika koji nije dobio nacionalnu penziju, iako je nekoliko puta konkurisao.

- Dobio sam veliku Povelju zahvalnosti od ruske akademije nauka, a naši su me nagradili tako što sam tri puta bio odbijen za nacionalnu penziju. I četvrti put, kada me je komisija izabrala, ipak su izabrali drugoga. Napisao sam toliko patriotskih pesama, to je zaista sramno. Izazvali su ogroman gnev naroda prema političarima tog perioda. Olja Kovačević me je zvala u emisiju i rekla: „Niste dobili penziju upravo zato što ste napisali pesmu ‚Vidovdan‘.“ Ja to ne tvrdim, ali u ovoj državi sve je moguće - rekao nam je kompozitor.