LEPA BRENA U SUZAMA PROGOVORILA O NAJTEŽIM DANIMA U ŽIVOTU: Bila sam zabranjena od 1991. do 1996.

Lepa Brena ove godine proslavlja 35 godina karijere, a tim povodom objavila je pesmu i spot "Nije važno da li se peva ili pjeva". Vrlo iskreno, često emotivno i ovog puta sa suzama u očima, Brena je progovorila o situacijama koje su joj ostavile traga na duši.



- Najviše sam plakala kad se raspala Jugoslavija, kada je umro Raka Đokić, alfa i omega čitave moje karijere, kada su mi kidnapovali dete. To je najveći šok koji jedan roditelj može da doživi i gde razmišljate da li vam je dete uopšte živo. Suze sam lila i kada su mi umrli roditelji. To je kao da izgubite deo sebe. Međutim, živ čovek sve preživi. Nastavite dalje. Zašijete rane na svojoj duši. Ne postoji nijedan život koji je kao bajka. Morate se boriti - iskreno je rekla Lepa Brena.

Tokom turbulentnih godina u bivšoj Jugoslaviji, Lepa Brena je naišla na neodobravanje.

foto: Domazet Sascha

- Bila sam zabranjena od 1991. do 1996. Puštali su me samo u Sloveniji. Međutim, zreo i stabilan čovek mora da razmišlja racionalno i da prihvati te situacije. Tada se raspala zemlja, ja sam dobila prvo dete i imala sam porodicu. Ta vrsta ljubavi i nadahnuća novostečene majke vam daje nadljudsku energiju koju mogu da osete samo oni koji dobiju dete. Moj stav i razmišljanje, iako mi je bilo teško što moja zemlja više ne postoji, bio je da sam sebi rekla da mi je jedina uteha da živim, radim i funkcionišem normalno kao što bi trebalo svaki čovek - rekla je Brena.

Iako se pomirila s tim da više neće pevati, došla je svetlost na kraju tunela.

- Polako su se otvarala vrata i mi smo ‘98. otvorili "Grand produkciju" i primili smo pevače iz svih bivših jugoslovenskih zemalja. Nikada nas vera i nacionalnost nije interesovala. Postoji samo jedna ljudska karakteristika kojom smo se vodili, da li si čovek ili nisi - kaže Brena.

Na pitanje da li je nekada pomišljala da napusti karijeru, Brena je odgovorila:

- Sto puta sam mislila, posebno kada se umorim, kada se zaređaju koncerti, kada sam non-stop našminkana i kada retko imam slobodnog vremena, e tada bih najradije otišla u penziju.

foto: Printskrin

Osim uspešne muzičke karijere, ona se može pohvaliti i filmom "Hajde da se volimo".

- Ne znam da li će biti četvrtog dela ovog filma. Zasad mi je važno da se album privede kraju, kao i dokumentarni film koji će govoriti o periodu od '82. do '91. godine. Da prikažemo sa koliko truda i rada smo sve to radili i koliko je to bilo naporno, a lepo i slatko - istakla je Brena.

Kroz suze poručila svima da šire ljubav.

Brena je pesmom, kako kaže, proslavila 35 godina rada i 30 godina od filma "Hajde da se volimo".

- Ova priča traje uspešnih 30 godina i nisam se nadala da će trajati ovoliko. Uspela sam da istrajem do sada. Ono što bih volela jeste da ovom pesmom širimo ljubav. Pesma je nešto što nema pasoš, već leti kao golub koju nosi dobru i plemenitu pesmu - rekla je Lepa Brena kroz suze.

(Kurir.rs/Blic/Foto Andreja Damnjanović)

Kurir

Autor: Kurir