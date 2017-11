BILJANA OBRADOVIĆ ZAPREPASTILA SVE: Šokiraćete kad čujete šta je rekla o silovatelju koji je potresao svet!

Naime, ona tvrdi da je dugo sarađivala sa producentom, i da sve priče o silovanju u Holivudu nisu potpuno istinite.

"Meni su smešne priče svih tih glumica, sad odjednom su sve ispale i navine i nevina, a onda mi je malo smešno kad čujem priče naših javnih ličnosti da li su mogle biti silovane ili su silovane ili šta su tražili producenti od njih. Znate, ako vas neko zove u sobu, sigurno vas ne zove da čitate knjigu ili da gledate film. To znamo još kada smo imali 15 godina, kada smo se zabavljali ili kada smo počeli da se zabavljamo s nekim. Mislim da je sve to jedna velika politička igra, da je sve to namešteno i da je glavni cilj urušavanje Vajnštajna. Ne zaboravimo isto da je Hari Vajnštajn jevrejskog porekla", rekla je Biljana i otkrila da li je dobijala nepristojne ponude.

"Nikada sebi nisam dozvoljavala da budem u takvoj situaciji. Vi morate svojim stavom da prosto nekoga izazovete da tako nešto i pomisli. Nikada me niko nije zvao, a i na devojci je da kaže "da ovo hoću" ili "ne ovo neću".

