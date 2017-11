NIKAD ISKRENIJI INTERVJU MARIJE ŠERIFOVIĆ: Progovorila o ženama, zavađenim roditeljima, Zvezdama Granda...

Na početku razgovora Marija komentariše uspeh balade 11, koja se ni po čemu ne uklapa u muzičke trendove, ali ipak je uspela da oduva konkurenciju i sve pesme koje su trenutno na tržištu.

“Velika istina koja mene čini izuzetno tužnom jeste to da samo pesme u regeton fazonu danas mogu da skupe milion pregleda za jedan dan. Molimo se bogu da što pre prođe ovaj talas koji je trenutno aktivan i aktuelan. Ne kažem da u celom tom ludilu ne postoji i poneko ko to udradi kako treba, ali uglavnom je bože sačuvaj. A ova pesma je, ukoliko sklonimo vokal, čista klasika. Ljudima je verovatno dosadilo sve to što slušaju trenutno. Postoje i živi su ljudi koji žele da slušaju ovo što počiva na osnovima dobre muzike”, kaže Marija.

Šta znači 11?

“To je datum kada su mi se dešavali razni lepi događaji, novembar je mesec u kom sam rođena i moj omiljeni mesec.”

Da li ova pesma ima neke veze sa tvojim ljubavnim životom?

“Nema, stvarno nema.”

Znači, ovo je prva koja nije posvećena nikome?

“Pa koja je posvećena?!”

Svoja i tvoja je posvećena.

“Ako treba sad da prelistam tekstove svojih pesama, ona sa kojom u potpunosti mogu da se saživim jeste Pametna i luda.”

Fanovi čekaju tvoj koncert u Areni, hoće li ga biti?

“Još uvek je rano da pričamo o tome, ali hajde da kažemo da će sledeće proleće biti lepo i interesantno.”

I Dara Bubamara je zakazala koncert u Areni na proleće.

“Pa lepo. Radojka, sretno!”

Može li Dara da napuni Arenu?

“Znaš šta, mene više ništa ne može da iznenadi. Što ne bi mogla?”

Kažu da prečesto peva u Beogradu po kojekakvim klubovima.

“Valjda ima nekog ko će da joj kaže da ne treba da peva u Beogradu nekoliko meseci pred koncert. Valjda se okružila pametnim ljudima.”

Zvezde Granda i dalje su nerealno popularne. Koliko mogu da primetim, ti si se ove godine malo povukla iz rasprava, ali Karleuša je i dalje neumorna. Misliš li da ste ti i Karleuša od Viki napravile zvezdu?

“Moram da kažem da se izuzetno razlikuje način komunikacije između mene i Viki i između Jelene i Viki. Njih dve komentarišu koja ima ili nema du*e. I kada uđem u neku konverzaciju sa Viki, ako skapiram da ona mene ne razume, ja odmah odustanem. Nema potrebe da se tamo derem kao idiot. E, sad, da li smo mi uspeli da od Viki napravimo popularniju osobu? Pa budući da je ona tu predstavljena kao žrtva koju ljudi zlostavljaju, a znamo da ljudi vole žrtve, mislim da je najbolji odgovor na to rad na terenu.”

Pa vidi se i na terenu da je mnogo popularnija.

“Ako žena radi i puni klubove, onda to znači da su joj Zvezde Granda pomogle. Kad je Viki došla u šou, to ti je bilo kao ono kad brucoš dođe na fakultet, pa ga stariji maltretiraju. Vidim da se ta tradicija između Jelene i nje nastavlja i primećujem da Viki sada ima iskustva i da zna kako se ulazi u rasprave sa Jelenom.”

Da li ti i Viki razgovarate van snimanja?

“Da.”

A da li se čujete telefonom?

“Ne. To ne, ali u pauzama snimanja razgovaramo. Doduše, ne sedimo za istim stolom. Za jednim stolom sede Bosanac, Snežana, Viki, Popović, a za drugim sedimo Lukas, Jelena, Bekuta i ja.”

Bosanac te je nedavno strašno uvredio, rekao je da si retardirana. Kako je moguće da tako nešto izjavi za novine i da posle sedi sa tobom i nudi te kolačima?

“Ja sam ono za njegovu ćerku napisala na instagramu na osnovu onoga što sam pročitala u vašim novinama i na osnovu izvora koji su mi to potvrdili. Bosanac je došao pred novinare, rekao to što je rekao i samo pet minuta posle toga mi se javio, sve je bilo u najboljem redu. Možda je u tom trenutku hteo da ispadne bistar, interesantan, možda je želeo da bude faca, da zaštiti ćerku. Sutradan me je pozvao sa strane da porazgovaramo i rekao kako bi bilo lepo da zatvorimo tu priču.”

Da li ti je nekad spomenuo da si ti plasirala vest da je on poginuo?

“Nije, a ja sa tim stvarno nemam nikakve veze. To je objavio jutjub kanal Armina Dedića, ali to čak i nije bio njegov kanal nego nekih fanova.

Objavljivali su najbizarnije vesti ikada, valjda kako bi skupljali preglede i pratioce. To je Bosanac shvatio kako je shvatio, da je to objavio Armin, a ko sam ja da ga od toga odgovaram. Ne zanima me.”

Kad je krenula ova sezona, video sam naslove da je Karleuša uzela 400.000 evra za godinu dana.

“Svako od nas ima svoje razloge zašto sedi u Zvezdama Granda i odmah ću ti reći da niko od nas ne dobija te pare. Neko sedi jer i dobije neki dinar, neko sedi jer mu je to preko potrebno, neko sedi jer ga to održava živim, ali niko ne sedi zbog 400.000 evra, veruj mi.”

Bliska si sa JK, a ona sa mnogo ljudi na estradi ne razgovara. Da li si osetila da te nekad drugačije posmatraju zbog nje?

“Nisam, ali verujem da ima toga. Ali ja stvarno nisam od onih ljudi koji prave deobe. Ako si dobar sa ovim, odmah nisi dobar sa onim.”

Pa Jelena i njene suparnice to rade.

“Znam da oni rade. Međutim, mene to stvarno ne zanima. Ni na kraj pameti mi nije bilo da ću moći toliko dobro da radim taj šou sa Jelenom. Mi smo uvek bile kul jedna prema drugoj, ali nisam znala da ćemo se ovako lepo slagati. Ne družimo se privatno, ali jesmo u kontaktu, i to često. Meni je ona okej drug i videćemo kako će se to ubuduće razvijati. Pretpostavljam da ljude zanima i kako bi izgledao kurcšlus između nas dve. Ne bih volela da razmišljam o tome jer sam uvek tu za ljude sa kojima sam dobra.”

A da niste prijateljice, da li bi mogla da budeš sa njom? Da li ti je zgodna, atraktivna?

“Pa kakvo ti je sad to pitanje?!”

Takvo kakvo je, odgovori mi.

“Pitanje je bezobrazno. (smeh) Verovao ili ne, verovatno će se ona naljutiti i verovatno će je ovo povrediti, ali ona je za mene kao drugarica iz škole i na nju ne gledam kao na ženu.”

Da li imaš kontakt sa Cecom Ražnatović i u kakvim ste odnosima otkad si bliska sa JK?

“Poslednji put smo se srele u sudu u Beogradu i srdačno smo se pozdravile. Ceca je pevačica koju ja izuzetno poštujem. Moram da priznam da nemamo isti krug ljudi oko sebe, ali kao pevačicu i umetnika je poštujem. Ali nikada nismo bile bliske.”

Letos su glavne teme bili tvoji otac i majka. Tata se oglašavao u novinama, prozivao te, želeo da te predstavi kao surovu ženu koja ga je ostavila na ulici…

“To se smirilo, bar zasad. Već sam rekla da roditelje ne možemo da biramo. Ja sam na svoje roditelje ponosna jer, ako ništa drugo, uspeli su da naprave ovakvog genija kao što sam ja. A to što su luda Verica i ludi Rajko imali svoje trenutke, hajmo da to pripišemo njihovim godinama i tom njihovom nestabilnom odnosu. Lopte su spuštene, svi su mirni i namireni i verujem da će se njihov život odvijati mirno. A ako već sad treba da pričam o nekim detaljima, ja nikoga nisam izbacila na ulicu, ja sam bila ta koja je otišla u Kragujevac i ponudila ocu da mu rešim sve probleme koje ima. Od stambenih preko finansijskih i svih ostalih. Ja sam uradila sve ono što se od deteta očekuje. Rajko je veoma sličnog karaktera kao ja, izuzetno je impulsivan i verovatno se to objašnjava nekom količinom ljutnje, nezadovoljstva… Ne kažem da je ova epizoda u našim životima nešto čime treba da se ponosimo, ali bilo je, prošlo je i Šerifovići su pod kontrolom.”

Od svih tvojih devojaka, saznalo se samo za Elenu Karić.

“Kao što nisam komentarisala tada, apsolutno neću komentarisati ni sada sve priče koje su se pojavljivali u vezi sa Elenom Karaman-Karić. Elena Karaman-Karić ima svoju porodicu, Marija Šerifović ima svoju porodicu, svako ima svoje planove i svako od nas je, pretpostavljam, u svom okruženju izuzetno srećan, i to je moj jedini komentar.”

Niste u kontaktu?

“Nismo.”

