POSLUŠNA KARLEUŠA: Duško mi zabranio da glumim u filmu!

Jeleni Karleuši propali su pregovori s turskim producentima o snimanju dokumentarnog filma i rijalitija.



Oni su našoj zvezdi nudili ozbiljan honorar da je mesecima danonoćno prate, ali joj je suprug Duško Tošić zabranio da potpiše ugovor. S obzirom na to da bi i on morao da se pojavi u pojedinim kadrovima, što ne želi, Jelena ga je poslušala i Turcima se zahvalila na ponudi rekavši „ne“.



Čuva privatnost



Pop diva je imala veliku želju da prihvati primamljivu ponudu i sada joj je krivo što je ta saradnja propala. Ali Duško u javnosti želi da se pojavljuje samo zbog uspeha u fudbalu i njegovog kluba Bešiktaš, nikako da na tacni javnosti daje svoj privatni život. Znajući to, Jelena nije imala nikakve šanse da ga ubedi da pristane na saradnju.

- Projekat je zamišljen tako da JK priča o svojim studijskim snimanjima, roditeljstvu, pripremama za nastupe u zemlji i inostranstvu, a poseban segment bio je namenjen njenom braku s Tošićem, koji je velika zvezda u Turskoj - kaže naš izvor.

Oduševljena BRENA ME GANULA NOVOM PESMOM

JK, koja je više puta rekla da joj je Lepa Brena bila uzor kad je bila mala, oduševljena je novim spotom za pesmu „Zar je važno da l‘ se peva ili pjeva“, koji je gazdarica „Granda“ objavila pre dva dana. - Svaka čast Breni za novu pesmu. „Hajde da se volimo“ je film moje mladosti, stala mi je knedla u grlu dok sam gledala spot, malo je falilo da zaplačem. Baš je emotivno urađeno, dirnulo me je - rekla je Jelena.



Jelena potvrđuje naša saznanja i ističe da joj je krivo što se projekat s Turcima neće realizovati.

- Tačno je da sam imala ponudu od Turaka, ali Duško nije za saradnju. Nepotkupljiv je ma koliko da mu nude novca. Šta da radim, ja bih pristala na keca. Čovek je bogat i ne treba mu para, a mi siromašne supruge moramo da se složimo. Inače, Duško voli da ja kažem kako trošim svoju lovu, a ne njegovu. Skoro sam izjavila da sam zaradila više para od njega, ali to je bilo samo na nedeljnom nivou. Na mesečnom nema šanse da ga prestignem, a tek na godišnjem da i ne govorim - rekla je Karleuša za Kurir.



Ponosan na ženu



Ona ističe da je muž podržava u svemu, da je ponosan na nju, ali i da joj zamera što je previše stroga prema kandidatima u „Zvezdama Granda“.

- Duško kaže da samo vređam ljude i da bi mi on odgovorio na uvrede. Volela bih njega da poslušam, na onoj sceni se svima veže jezik. Mada, u poslednje vreme mi sve više uzvraćaju na uvrede, ne znam da li ste to primetili. Izbezobrazili su se, ali neka. To je dobro za šou, samo neka rokaju - poručila je JK.

Saša Popović, foto: Dragana Udovičić



LJUTA JK oplela po popoviću SAŠA ME PLAĆA KIKIRIKIJEM, ZATO SAM SE UGOJILA

Pauzu u snimanju „Zvezda Granda“ Karleuša će iskoristiti da se odmori, ali i da se posveti novogodišnjim nastupima, kojih će imati napretek. - Iz „Zvezda Granda“ mi niko neće nedostajati, jedino vi novinari. Uvek me sačekate ispred studija i to bude baš lepo, napravili smo super komunikaciju i saradnju. Sad je sve super. Jedino onaj prilaz studiju kvari utisak, ali mislim da Popović nikad neće asfaltirati ulaz u „Grand“. On je čovek specifičnih shvatanja i skroman, da ne kažem stipsa! Mi tamo svi radimo za dž! Plaća nas kikirikijem, zato sam se ovako i ugojila. Jedem masni kikiriki po ceo dan - izjavila je Karleuša.

Kurir / Ivan Ercegovčević

Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KARLEUŠA U UBITAČNO SEKSI IZDANJU: Pojavila se cela u srebrnom, a grudi nikad veće!

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić , Foto: Dragana Udovičić