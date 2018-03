MILJANA BESNA NA IVANA, ON POTPUNO VAN SEBE: Pet puta si svr*io u mene, šta si očekivao?!

U dvorištu najpoznatije vile Parova razgovarali su budući roditelji prve rijaliti bebe u Srbiji, Ivan Marinković i Miljana Kulić.

"Ti si van sebe, ja dolazim sebi", rekla je Miljana Ivana, a on se pravdao:

"To je normmalna reakcija ne možeš da kažeš, e dobro to je to". Međutim, Miljana je nastavila da kritikuje Marinkovića.

"Pa to je normalno da kada svršiš u nekoga da je verovatnoća da ostane trudna, ti si pet puta svršio", bila je ljuta Miljana, dok je Ivan nastavio da se brani.

"Pa dobro ali neki ljudi to pokušavaju godinama pa se ne desi".

Međutim, Miljani se ovi odgovori nisu dopadali, pa je nastavila: "A ti si se vodio tim da neće da se desi".

(Kurir, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir