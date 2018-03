VIKALA PO VILI: Teodora doživela nervni slom zbog Milija!

Teodora Radoičić umalo nije doživela nervni slom u vili Parova.

Sve se desilo zbog Milija koji je izjavio da Teodora glumi Aleksandrinog advokata.

"Mnogo je ružno to što radiš! Ova devojka je izjavila da si bila u vezi sa njenim ocem. To nisu male stvari Teodora, ja ne znam šta je s tobom", rekao je on, što je dodatno razbesnelo Radoičićevu.

"Ja se samo sećam, Mili, a i ti bi trebalo, da su u onom drugom rijalitriju svi napadali tebe, dok sam te ja branila", rekla je ona, misleći na njihovo učešće u rijaliti šouu "Maldivi" i udarala šoljom o sto.

Teodora je opomenuta da ne udara šolju, jer će je polupati, a Mili joj je poručio da ga ne napada, jer je on ne vređa, već imaju sukob mišljenja.

foto: Printscreen

(Kurir/Happy, Foto:Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

BEZ BLAMA: Najveći skandali u istoriji "Parova"!

Kurir

Autor: Kurir