SPREMA SE PAKAO! GAGI ĐOGANI O ULASKU U ZADRUGU: Otkrio kakav plan ima za Lunu, Slobu ali i Kiju!

U rijalitiju " Zadruga " sprema se veliki haos! Spekulisalo se da će se učesnicima pridružiti Lunini roditelji, Gagi Đogani i Anabela Atijas . To bi moglo da izazove svašta, a evo šta Gagi kaže o ulasku.

Naime, on kaže da navodno ništa ne zna o njegovom i Anabelinom ulasku, ali da protiv toga ne bi imao ništa. Naprotiv, Gagi bi već znao kako da se ponaša prema ljubavnom trouglu Luna-Sloba-Kija.

"Ja ne znam za tu informaciju da Anabela ulazi u "Zadrugu". Nešto sam čuo, ali nisam je pitao, nismo pričali o tome. Ali mene niko nije kontaktirao, niti mi je iko nešto ponudio", rekao je Gagi, a onda otkrio i da li bi se Lunino ponašanje promenilo kada bi njeni roditelji ušli.

"Ja to ne mogu da znam. S obzirom da je Anabela već imala kontakt sa Slobom, Sloba već ima neku bojaznost jer ga je Anabela napala. Ali, sada je već druga priča, zato što mi podržavamo Slobu i njihovu ljubav. Ja kada bih ušao unutra, ja bih znao kako da se ophodim, a da ne pokvarimo tu njihovu ljubavnu priču. Ali, ja znam da - ako uđeš unutra - znaj da ti spremaju svašta.

Luna je dovoljno jaka i mnogo se dobro drži, i dobro se nosi sa svima njima. Dovoljno je jaka, njoj ne treba ni mama ni tata, ni bilo kakva pomoć. Ako bih ušao unutra, naravno da bih razgovarao sa Lunom, ona obožava da razgovara sa mnom, pričamo o svemu. S obzirom da su kamere tu, ne bih to uradio pred kamerama, ali snašao bih se kako to da joj objasnim, zarad njihovog dobra. Svi tamo rade na tome da razbucaju Slobu i Lunu, a ja bih našao način da ih niko ne rastavi. Generalno, oni za sada drže rijaliti i ja ne vidim "Zadrugu" bez njih. Svi su se pretvorili u Lunu i Slobu, ljudi pričaju sami o tome. Ova godina je groznica Lune i "Zadruge", kao nekada što je bila dens groznica", rekao je on kroz osmeh.

Gagi već ima u planu i kako bi se ponašao prema Kiji.

"Nemam ja ništa sa Kijom generalno. Ponašao bih se fino, dostojanstveno... Nema potrebe da ja budem nešto loš prema njoj. Imam mišljenje o njoj i tome kakva je, ali mislim da su ljudi shvatili poentu cele priče i njenog ulaska. Od mene bi imala jedan korektan odnos, ništa je ne bih napadao, ne bih sa njom ulazio ni u kakav sukob, i to je to", rekao je on.

Kada je u pitanju ulazak u rijaliti, Gagi tvrdi da ne bi mogao previše da se zadrži unutra.

"Isto na kratko. Ne bih mogao dugo da ostanem, jer me čekaju obaveze. Moji su protivnici toga da uđem unutra, ni ja ne bih voleo, ali...para radi svašta. Već je Anabela odredila svoju neku cenu, a šta će ona doneti svojim ulaskom u "Zadrugu", to ne može niko da predvidi. Ja bih voleo da ne ulazi niko, ni Anabela ni ja, Luna je dovoljno jaka za sebe. Jedna Jelena Golubović, koja je ekspert za rijaliti, joj se izvinila... Ona je sve njih tamo oborila i sve ih je osvojila. Ne može svako njoj tamo ni da priđe, ni da je pita nešto. Ona je svojim ponašanjem, svojim stavom, rezonovanjem, postavila sebe na svoje mesto. I ja se ponosim njom, ne treba njoj niko unutra", rekao je, a onda dodao:

"Da ulazimo sad ja i Anabela, to bi bio šlag na tortu po pitanju rijalitija i mislim da ovakav rijaliti, ovaj profil ljudi koji su ušli unutra, i ovo što se desilo Luni i Slobi, što kaže Miki, to nema ni u filmu ni u romanu. Kad je u pitanju ljubav, ne možemo ni Anabela ni ja tu ništa. Možemo samo da pokvarimo celu priču. Ali, ako mi napravimo neku glupost unutra, mislim da nam Luna neće nikad oprostiti! Ja sam najsrećniji kad vidim svoje dete srećno, kad se oni ljube, grle... Mislim da svako iole normalan ne bi trebalo da ima išta protiv Lune i Slobe, generalno to se dešava i u realnom životu."

Što se tiče honorara, Gagi bi odluku prepustio svojoj bivšoj supruzi.

"Anabela sad verovatno diktira cenu. Koliko Anabela bude tražila, toliko ću i ja. Ne bih ja ništa ispod išao", rekao je.

(Kurir.rs/Telegraf,B.B.)

