ŠOKANTNE ISPOVESTI POZNATIH KOJI SU SE BORILI SA ALKOHOLOM: Odem na groblje, sednem na grob neke babe i pijem rakiju...

"Kraljica tuge" Vesna Zmijanac je u svojoj autobiografskoj knjizi "Kad zamirišu jorgovani" opisala kako je na početku karijere probala kokain u Americi, ali da je njen najveći porok uvek bio alkohol.

"Znala sam da odem na groblje na Bukulji, da sednem na grob neke babe i da popijem devet čokanjčića rakije. A onda me uhvati san", izjavila je jednom prilikom Vesna Zmijanac koja je razmišljala da otvori sanatorijum za lečenje poznatih od alkoholizma i narkomanije.

Glumac Tihomir Stanić danas tvrdi da mu nijedan problem nije nerešiv, jer je uspeo da se izbori sa najvećim porokom, alkoholom, od kojega se svojevremeno – raspadao!

"Pio sam mnogo. Ispočetka iz navike, a možda tu ima i nasleđa. Polako je navika postala potreba, pa sam postao zavisnik. Godinama sam pokušavao da se otarasim toga, napokon sam i uspeo. Piće čoveku onemogući kontrolu nad postupcima i potpuno pomeri vizuru i mišljenje, kao i svaki opijat. Ta činjenica mi sada daje veliku snagu. Sad imam neke skoro nerešive probleme, ali verujem da ću ih rešiti. Optimista sam kad god uporedim brige koje sad imam sa činjenicom da sam, eto, bio na ivici da se raspadnem od alkohola i uspeo sam da se oporavim uz pomoć neurologa i malo B vitamina. Sad, kad sam uspeo, izgleda mi da je to bilo lako i jednostavno. Ali, dok nisam uspeo da prestanem, bilo je čupavo", rekao je Stanić u jednom intervjuu.

Glumac je priznao i da su mu ćerke bile motiv da alkohol i kocka postanu prošlost

Bivša pevačica Dunja Ilić imala je buran, skandalozan i turbulentan život. Iako ima samo 26 godina, Dunja je išla mračnim putevima na kojima joj je najbolji prijatelj bio alkohol, a probala je i drogu.



"Alkohol, droga, kocka… Sve su to ogromna zla. Što bi jedan moj prijatelj rekao: "Bog ti da, a đavo ne da". Smatram da čovek ne sme imati poroke da bi bio uspešan na bilo kom životnom polju ili bar nadaleko uspešan. Alkohol je jeziva stvar, pravi od vas nešto što niste. Lečenje je bilo veoma teško, kao što je uostalom svaka izolacija. Krize su bile užasne, bolne i psihički i fizički. To je jedan neopisivi osećaj nemoći. Hvala dragom Bogu, to je sada iza mene", iskreno je rekla Dunja svojevremeno.

Bora Čorba uspešno je izlečio zavisnost od alkohola, a sam je priznao da već izvesno vreme ne pije nikakvu vrstu alkohola.

