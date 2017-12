ALEKSANDRA PRED NERVNIM SLOMOM: Ljuba se uključila i otkrila da mala Magdalena nije bezbedna! Karađorđe potvrdio, Subotićeva donela ovu odluku!

Ljuba je vidno izrevoltirana zbog svih dešavanja u vili i odlučila je da objasni to. Prokomentarisala je i izjave Dalile i Milija, situaciju sa detetom i tužbom a i Aleksandri pokušala da otvori oči kako kaže jer je zaslepljena.

"Odmah da zamolim za tišinu dok drugi urlaju. Moja poruka na storiju je glasila ovako: Svaka čast ljudima koji mogu da kažu istinu možda me i mrze ali rekli su istinu moje podrške Aleksandri. Mili I Dalila su rekli da imaju svoje mišljenje o meni i ja to poštujem. Ja nemam pojma iskreno da kažem i ako jeste ne znam stvarno zašta jer nju mnogi ljudi huškaju. Ja sam napisala opet javno da sedi u izolaciji jer je njoj botoksirana plavuša to naredila. Ako hoće da bije bitku neka bije sama svoje bitke, i treba da plati svoje greške a ne tuđe. Ja njoj kažem sada po stoti put da skine ružičaste naočare i da ne vređa svoju majku i svoju porodicu. Ja sam uvek govorila da je jako teško biti licemer ja sam od srca vodila tamo gde sam ih vodila na more, da sam imala više para možda bi ih vodila i u Šeraton. Rekla sam koja je porenat rijalitija i što se tiče te botoksirane plavuše ta ista botoksirana plavuša piše po fejsbuku ženama sa njenog profila da hoće da ih jebe mrtve hladne u kovčegu. Zašto to radi sa njenog profila a ne sa svog. Ona je mene vređala uvek i stavljala svoje partnere iznad svoje porodice. Majka kakva god da je majka je majka. Ja sam uvek podržavala svoju ćerku ali su je drugi zatrovali. Shvatićeš kasno igraju se sa tobom", rekla je Ljuba.

foto: Printskrin

Aleksandra je na sve što je Ljuba rekla ustala u odbranu Davida tvrdeći da je niko neće odvojiti od njega.

"Hvala bogu te se još jednom pokazuje ko je kakva majka, ja svog muža volim najviše na svetu i možete da pričate šta god hoćete, on je dao život za mene i ja ću da dam za njega. Džabe pljujete džabe se trudite Davide volim te nastvaljam da štrajkujem", rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen

Ljuba je takođe izjavila kako dete nije bezbedno u Karađorđevoj kući jer su mu sinoć zapalili auto. To je potreslo Aleksandru i zahtevala je da produkcija odmah pozove njenog oca.

Karađorđe se brzo uključio i otkrio da auto jeste zapaljen ali da je sve u redu, a onda izvređao svoju bivšu ženu Ljubu Pantović.

"Hoću da poručim Aleksandri da ne treba da brine za Magdalenu, ona je na bezbednom, a ova botoksirana baba koja se uključila malopre više nikada ne bi trebalo da se uključuje.Ona je upravo ta koja daje krila ovoj grbavoj i buljavij ćabi za vršenje istih radnji poput paljevina koje su se dešavale kod nas. Sinoć si imala napad od jedne takozvane gospođe, preko koje sam skontao da je to napad od grbave nakaze. Tada sam pozvao tu nakazu i rekao, "Budi muško i izađi"", rekao je on, a Aleksandra ga je momentalno zamolila da kaže da li mu je zaista izgoreo.

foto: Damir Dervišagić

Karađorđe je potvrdio da mu je automobil izgoreo, a na to je Aleksandra reagovala veoma burno.

"Sad me slušaj ovako, sutra će doći David i neka se reši šta treba i dete ide u veternik i i tačka", rekla je ona.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir