KIJIN DEČKO NEĆE U ZADRUGU: Ja sam poslovan čovek, nemam vremena za polusvet!

Kristina Kija Kockar ne prestaje da intrigira javnost otkako je ušla u popularni rijaliti „Zadruga”, a njen izabranik Andrija Lazović otkriva da bi se pridružio svojoj lepšoj polovini ukoliko bi video da ona psihički klone.

Dok se u srpskim medijima spekuliše o njegovom ulasku, crnogorski biznismen kaže da nisu postojali dogovori sa čelnicima ružičaste televizije.

"O tome se dosta spekulisalo, ali još se ništa ne dešava povodom toga. Ja nisam dobio poziv za učešće, ali svakako imam mnogo obaveza jer sam poslovan čovek. Nemam ja vremena za polusvet. Pristao bih da uđem tamo samo ukoliko bih osetio da sam joj potreban, da joj dam podršku. Davao sam joj podršku kada je ona ulazila, ja sam insistirao na tome i ne kajem se. Možete i sami da procenite da je Kija jedan ozbiljan rijaliti igrač", kaže Andrija i dodaje da postoji mogućnost da zaprosi Kiju po njenom izlasku.

"Sve je moguće. Mi imamo zaista stabilnu vezu, koju bi svako poželeo, i zdrav odnos koji teži ka tome, tako da postoje šanse. Ja Kiji ništa ne zameram, podržavam je u svemu što uradi tamo", kaže Andrija.

foto: Printscreen YT

Iako je Saša Rudar priznao da je zaljubljen u Kiju i poverio se Miljanu Vračeviću da ima cilj da je osvoji, Andrija Lazović je siguran u svoju devojku.

"Nemam komentar na to. To su besmilice i gluposti. Kija je ozbiljan mentalni sklop. Nikada ne bi bila sa jednim Rudarom. Miljan se sprdao kada je rekao Rudaru da je i Kija u njega zaljubljena i da se to vidi po njoj. Imam potpuno poverenje u nju i nemoguće je da se desi nešto između Kije i Rudara. Ne mogu da pričam šta bi bilo kad bi bilo, ali jednostavno je nemoguće da se išta desi između njih", tvrdi Andrija i ističe da ne mari za lažne priče da je veza sa Kijom izmišljena.

"Ja nisam poznata ličnost, a telefoni mi non-stop zvone i u svim medijima sam, a nakon ovoga verovatno neću davati više izjave. Ne vidim zašto bi Kristina izmislila vezu sa mnom, jer je to mogla da se dogovori sa bilo kim, a ne sa mnom, čovekom iz Crne Gore. Nekoliko emisija me je zvalo da gostujem kod njih, ali nisam pristao jer nema razloga da se ja eksponiram", završava Andrija.

(Kurir/Alo, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir