PREŽIVELI SU TEŠKE TRAUME: Držao me je za vrat i pljačkao dok je ćerka sedela u kući, ne sluteći da joj majku muče!

Jednu glumicu su gušili, poznatoj pevačici su upali u stan dok je spavala, a uoči polaganja urne legendarnog glumca, pljačkaši su upali u stan njegove udovice i odneli sat koji je trebalo da nasledi njegov unuk.

Jelena Žigon

foto: Marina Lopičić

Čuvenu srpsku glumicu Jelenu Žigon nepoznata muška osoba napala je 2015. na Dan zaljubljenih. Bila je sama u kući kada je čovek sa kapom preko lica ušao u stan i počeo da je maltretira.

"Bio je veoma jak, ali mlađi čovek. Gurno me je i maltretirao, držao za vrat i sve vreme je govorio: "U redu je Jelena, neću vas ubiti". Valjda je to rekao kako ne bih vrištala", ispričala je tada vidno potrešena glumica.

Kako je glumica otkrila, on je od nje tražio svo zlato koje ima u kući.

"Nisam mogla da mu odgovorim jer me je prigušio pa je počeo da obija fioke. Uzeo je novčanike sa stola, nešto novca što imam", ispričala je Jelena Žigon.

Njena ćerka Ivana živi u istoj kući, samo na prvom spratu i ništa nije primetila dok je majka nije pozvala.

Jelena Žigon je tada otkrila da to nije prvi put da je opljačkana, ali da jeste prvi put da je bila u kući.

Opljačkana kuća Ljubiše Samardžića

foto: Kurir

Uoči polaganja urne peminulog Ljubiše Samardžića nepoznati počinioci upali su u stan u kojem živi njegova udovica Mira Samardžić i odneli su novac u iznosu od šest hiljada evra, porodičan nakit i skupoceni sat koji je pripadao glumačkoj legendi. Taj sat trebalo je da pripadne njegovom unuku.

"U tom trenutku nisam bila kod kuće, možda sam nekoliko sati bila odsutna. Oni su provalili vrata i ušli preko terase, odneli su šta su mogli da odnesu. Uzeli su i Ljubišin sat, to je sat koji smo namenili našem unuku. Nisam mu ga dala jer je Ljubišina smrt još sveža, a i on ga trenutno ne bi ni nosio jer nije to sat za dete od dvadeset godina. Prosto je trebalo da bude uspomena koja će mu ostati kao sećanje na dedu", ispričala je Mirjana Samardžić.

Supruga glumačke legende nije mogla da veruje da je neko iskoristio njenu bol i tugu kako bi našao pogodan trenutak i opljačkao je.

"Najgore od svega je osećaj da vam je neko ušao u stan kad ste eto u takvoj situaciji, meni je to najstrašnije", razočarana je Mirjana.

Opljačka kuća Lole Novaković

foto: Profimedia

Lola Novaković preminula je 3. aprila u svom domu u Beogradu, a sahranjena je skoro u tajnosti tri dana kasnije.

Provala u njenu kuću dogodila se dok je pevačica sahranjivana na Novom groblju. U kući se, osim vrednosti koje su odnete, nalazio i klavir.

Kako su pisali mediji, Lola je oduvek strahovala da će se odigrati ovaj scenario.

Iz kuće su izneti svi Lolini trofeji i zlatne ploče.

Lea Kiš

foto: Dragan Kadić

Dok je sa porodicom letovala u Crnoj Gori neko je provalio u kuću voditeljke Lee Kiš na Voždovcu.

"Javili su mi da nam je kuća opljačkana. Svi smo bili na odmoru. Bitno je da smo živi i zdravi", rekla je tada Lea Kiš.

Lisice na ruke tada su stavljene Saši S. (34) i Marku B. (23), koji su izveli pljačku. Kod njih je nađeno sve zlato koje su ukrali i ono je vraćeno poznatoj voditeljki.

Pričalo se da se uhapšeni Marko B. (23) druži sa sinom jedne poznate pevačice koja je često gostovala u emisiji kod Lee Kiš, te da je u pitanju bila tipovana pljačka.

Ivan Tasovac

foto: Fonet

Kuća Direktora Filharmonije Ivana Tasovca u Beogradu opljačkana je u avgustu ove godine i iz nje je iznet vredan nakit i sat.

Nepoznati lopovi upali su u kuću na Paliluli, gde stanuje bivša supruga Tasovca, a koja se i dalje vodi na njega.

U trenutku pljačke, njegova bivša supruga nije bila kod kuće, već na odmoru, tako da se ne zna kada su tačno pljačkaši obili stan i iz njega izneli vredan sat i nakit. Ivan Tasovac nije želeo da komentariše ovaj slučaj.

Lepa Lukić

foto: Dragana Udovičić

Dok je, ne sluteći zlo, udobno spavala u svom domu, u njenu kuću uleteli su pljačkaši koji su joj odneli oko milion dinara i sve platne kartice.

"Sad sam dobro, a dva puta sam zvala Hitnu pomoć. Dali su mi injekcije da se smanji pritisak. I ja sam čak dva sata posle toga otpevala celi koncert. Ne može mi niko ništa. Pritisak mi je bio 200 sa 100, da sam ih videla umrla bih. Hvala što me nisu povredili", rekla je Lepa Lukić neposredno nakon pljačke.

foto: Dragana Udovičić

(Kurir.rs/srbijadanas)

Kurir

Autor: Kurir